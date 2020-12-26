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影／因女起衝突？基隆KTV一早鬥毆 大批警帶回11人
基隆市仁二路一家KTV，今天上午有兩方人唱歌後發生衝突，有人被打到倒在地上，現場一片混亂，大批警力獲報趕至現場，還傳出有一名警察也被攻擊，但警方澄清表示沒有被打，現場有一名女子在場哭泣，警方到場壓制雙方，帶回11人調查釐清事故原因。
據目擊者指出，今天上午近9時，仁二路一家24小歡唱的KTV門口騎樓，有一群人在打架，雙方多人拿東西砸，有看到1人被打到倒在地上，大批警力趕至時，還有一名警察也被攻擊。
市警局第一分局調派20多人趕至現場，發現有2、3人被打到鼻青臉腫，但都表示不願就醫。現場一名男子說，遭到對方攻擊，警方發現有一名女子在騎樓哭泣， 原因正在調查釐清。傳出被打的警員表示，並沒有被打。
騎樓及馬路上散落安全帽擋風片、飲料、被砸破的車用警示三角架等物，地上留有沾血的衛生紙等物，一片凌亂。一分局偵查隊人員也趕至現場處理。
忠二路派出所長張張畯盛說，今天上午KTV發生打架，經初步了解是先起口角，進而發生衝突，沒有人送醫，目前帶回雙方共11人調查釐清，為免發生意外，將兩分人馬分別帶至忠二路、延平街兩派出所處理，隔開雙方調查口角原因，訊後將依聚眾鬥毆送辦。
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