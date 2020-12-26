3男子進長榮大學「傳福音」搭訕學生邀上車 校方報警

長榮大學學生反映有3名身分不明的男子這幾天進入校園，藉口傳福音與學生搭訕，還以請吃飯為由要學生跟著上車。校方表示，學校已經根據學生的說法調閱相關監視器畫面，校安中心也已經報警，會請警方積極處理。

長榮大學是基督教長老教會創立，這兩天有學生向學校反映，有3名男子在校園主動向學生搭訕，自稱是要到校園傳播福音，如果學生沒有拒絕，還會藉口希望能請學生吃飯，多一點時間向學生說明，有學生認為這個是詐騙或者有不良的意圖向校方反映。校安中心也通報學生留意。

長榮大學秘書長管美燕表示，學校對於進出校園的外部人士車輛全部採實名制登記；若不是校教職員工生及家長、合作廠商等，會查證是否有受邀。