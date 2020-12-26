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影／每年超過百位大學生車禍亡 9成都騎機車警忙宣導

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局為了防詐騙與交通宣導，昨天傍晚一中商圈「玩一中X逛大隆私廚聖誕趴」活動，由交通組組長邱昭勳、育才所長方茂田擔綱演出，進行治、交安宣導。二人提到，根據教育部統計，每年有超過百位大學生死於交通事故，且9成是騎機車，因值歲末年終之際，出遊機會多，警方也特別提醒學子騎車要注意安全。

第二警分局交通組長邱昭勳表示，根據教育部校安中心統計，近十年平均每年有161位大學生死於交通事故，其中9成是機車事故，由此可見「防衛駕駛」之重要性；防衛駕駛是一種安全駕駛車輛的技能，是指在遵守交通規則的基礎上，進一步預判外在環境及其他人行為所可能產生的危險，以保護個人生命、身體及財產安全。

育才所長方茂田強調，台中市治安今年狀況良好，上半年犯罪率為六都最低，「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等多項評比更是六都之冠；此外，第二分局因各項績效名列前茅，成為15個分局中唯一榮獲「國家警光獎」偵查犯罪類之分局。

第二警分局表示，「國家警光獎」是中華民國警察之友總會最高顧問葉國一先生，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉員警辛勞，連續3年各捐贈新臺幣1000萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察同仁，並激勵工作士氣。

第二警分局提醒，年關將近，詐騙集團蠢蠢欲動，近年更流行以「假交友」方式誘使年輕人受騙，認識不久便宣稱一見鍾情，每日噓寒問暖，並以老公、老婆互稱，只可惜錢到手後便消失無蹤，呼籲民眾保持警覺，匯款前務必三思，以免掉入愛情騙子的桃色陷阱。

另外，一中街（含育才南街）商店管理委員會主委暨新北里長陳信志有感於第二分局表現優異，戮力於治安、交通及各項勤務作為，加上在場民眾踴躍參與，在有獎徵答活動時豪氣加碼，除了第二分局原先精心準備的後背包外，額外贊助6份超商500元商品卡(合計3000元)，讓每個獎項市價都近千元，期盼每位與會民眾都能滿載而歸、收穫滿滿。

第二警分局長蔡元戎表示，聖誕夜是傳遞佳音的好日子，期盼藉由推廣正確的治安及交安觀念守護民眾安全，並感謝轄區居民已過一年的鼓勵與鞭策；沒有最好只有更好，第二分局會加倍努力，也希望大家能力挺警察，給予肯定與支持。

台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局昨天趁一中街舉辦耶誕活動，上台宣導治安、交通資訊，提醒市民注意。圖／第二警分局提供

警察 事故 詐騙集團

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