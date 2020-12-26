新豐鄉家具賣場深夜大火 珍貴木雕難逃一劫400坪燒毀

新竹縣新豐鄉一間家具公司，今天凌晨突然發生大火，警消獲報到場時現場已經有2間倉儲廠房陷入火海、全面燃燒，消防人員出動5條水線灌救，避免火勢繼續蔓延波及其他廠房，直至2小時後才將現場大火撲滅，所幸並未有人員傷亡，但據家具業者表示目前火災損失金額難以估計，至少達數千萬元。

這間位於新豐鄉新庄路上的家具賣場，是在今天凌晨1時許被人發現竄出火勢，因賣場裡頭堆放大量木製家具，火勢迅速延燒、一發不可收拾，5間廠房中的2間在消防人員抵達時就已經全面燃燒，只能緊急鋪設水線避免大火往隔壁3間家具倉儲移動。