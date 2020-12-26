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影／新店民宅鐵皮加蓋火警 一家5口逃隔壁屋頂 2人送醫
新北市新店區25日晚上11時許發生平房加蓋2樓鐵皮屋起火全面燃燒，屋主一家5口急忙逃至隔壁街平房屋頂，由消防人員架梯救下，其中二人疑吸入些許濃煙，預防性送醫檢查。據了解，這起火警疑似電線起火引起，詳細起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。
新北市消防局昨天晚上11時19分獲報，新店區二十張路內一間經營機車行的平房發生火警，火煙從二樓加蓋鐵皮屋竄出，消防人車到場時，2樓加蓋鐵皮屋已全面燃燒，屋主一家5口因無法下樓逃生，急忙從2樓爬至隔壁平房屋頂躲避，最後由消防人員架梯平安救下。
41歲的男屋主與3歲兒子疑因吸入些許濃煙，有輕微嗆傷，由救護車預防性送至新店耕莘醫院觀察，並無生命危險。
據了解，屋主全家5人當時都在2樓客廳看電視，突然聽到「碰」的一聲，就先有煙冒出並隨即冒出火光，嚇得一家人趕緊逃生。由於還在聖誕夜，附近鄰居驚聞發生火警，紛紛跑出來圍觀。
消防局出動包括雲梯車等共20多輛消防車及132名消防人員到場搶救，現場火勢於昨晚11時41分撲滅，燃燒面積60平方公尺，詳細起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。
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