影／大魯閣草衙道摩天輪突斷電 遊客掛空中驚魂未定

高雄大魯閣草衙道摩天輪今晚8點43分傳出故障，消防隊獲報到場搶救，先疏散一節車廂兩名民眾後，另有五節車廂的民眾受困高空中，園方找摩天輪技師搶修至10點左右恢復電力，共疏散14人，危機解除。

大魯閣草衙道摩天輪首傳故障，消防隊到場時先疏散一節車廂，其餘5節車廂民眾掛在高空中受困，約至10點左右現場恢復電力，摩天輪才正常啟動。

大魯閣草衙道遊樂園摩天輪今晚突然斷電失去動力，遊客受困，警、消據報協助救援，到晚間10點共救下14名遊客，幸無人受傷，但令遊客感受到驚魂。

據了解，今晚8點45分，高雄市前鎮區中安路大魯閣草衙道的摩天輪，疑機械故障斷電，警方到場後，摩天輪有6個車廂的遊客掛在空中下不來，警方通知消防隊協助救人。