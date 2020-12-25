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羅東透天厝耶誕竄惡火 7旬婦嚇暈、女大生命危搶救中

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

耶誕節不平靜！宜蘭羅東鎮月眉路519巷一棟3樓透天厝，今傍晚5時20分許發生火警，大火瞬間吞噬2、3樓，在1樓70多歲的林姓婦人當場嚇暈，宜蘭縣派遣4分隊搶救，在屋內3樓後段發現21歲林姓女子，送醫前無生命徵象，目前仍在醫院與死神拔河，至於林婦，經治療已能開口說話。

目擊民眾指出，今下午5時30分許，該棟透天厝2樓就竄火，當時林姓婦人正在一樓，未發現屋內起火，沒多久傳出爆炸聲，整間房就竄出火苗，火勢猛烈。

宜蘭縣消防局今下午5時32分獲報，派遣冬山、馬賽、羅東、五結4分隊前往救援，火勢約在6點15分控制，20分撲滅烈火，消防人員抵達時，在1樓的林婦還以水管要滅火，但火勢猛烈，當場嚇暈，一度命危，由救護車送往醫院，經急救已恢復清醒。

火勢控制後，消防人員在屋內3樓房間內，發現林姓女子疑似遭濃煙嗆傷昏迷，被送往羅東博愛醫院急救，目前仍在與死神拔河。

因林父承接家庭保母工作，起初傳出屋內還有1名2歲大的幼兒，但消防人員清點屋內多次，未見該幼兒身影，幸而最後聯繫上幼兒父母，在場義警消才終於鬆一口氣。

宜蘭縣消防局長徐松奕表示，火警是從該屋2樓神明廳竄出，人車組到場時，整棟樓已全面燃燒，詳細起火原因，需等火調人員鑑定才能確認。

羅東一棟3樓民宅，今晚間竄出惡火，警消在屋內救出21歲林姓女子，目前仍在醫院與死神拔河。記者張議晨/攝影
羅東一棟3樓民宅，今晚間竄出惡火，警消在屋內救出21歲林姓女子，目前仍在醫院與死神拔河。記者張議晨/攝影
羅東一棟3樓民宅，今晚間竄出惡火，警消在屋內救出21歲林姓女子，目前仍在醫院與死神拔河。記者張議晨/翻攝
羅東一棟3樓民宅，今晚間竄出惡火，警消在屋內救出21歲林姓女子，目前仍在醫院與死神拔河。記者張議晨/翻攝
消防人員在屋內清查2歲幼兒，所幸已被父母接回。記者張議晨/攝影
消防人員在屋內清查2歲幼兒，所幸已被父母接回。記者張議晨/攝影
火勢從2樓神明廳竄出，外牆可看出燒灼痕跡。記者張議晨/攝影
火勢從2樓神明廳竄出，外牆可看出燒灼痕跡。記者張議晨/攝影
羅東一棟3樓民宅，今晚間竄出惡火，警消在屋內救出21歲林姓女子，目前仍在醫院與死神拔河。記者張議晨/攝影
羅東一棟3樓民宅，今晚間竄出惡火，警消在屋內救出21歲林姓女子，目前仍在醫院與死神拔河。記者張議晨/攝影
消防人員在屋內清查2歲幼兒，所幸已被父母接回。記者張議晨/攝影
消防人員在屋內清查2歲幼兒，所幸已被父母接回。記者張議晨/攝影

羅東 透天

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