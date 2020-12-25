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保時捷休旅車法拍2萬元 得標人疑要當「殺肉車」

中央社 / 彰化縣25日電

2006年出廠的保時捷休旅車出廠價格約450萬元，現在價值約60萬元，最後法拍以2萬元拍出。圖／行政執行署彰化分署提供
2006年出廠的保時捷休旅車出廠價格約450萬元，現在價值約60萬元，最後法拍以2萬元拍出。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署今天法拍7輛汽車及1部堆高機，這7輛車其中2輛是保時捷休旅車，當年新車要價新台幣數百萬元，最後由同一人以4萬元標走2車，疑是要當「殺肉車」拆賣零件。

法務部行政執行署彰化分署今天在彰化地檢署花壇贓物庫進行「耶誕法拍暨關懷義賣」，吸引近百名民眾參與，其中最受關注的2輛保時捷休旅車分別以2萬元由同一人得標，還有一輛行駛里程僅1000多公里的豐田汽車，由一名年輕人以72萬2000元得標。

據了解，這2輛保時捷休旅車車齡10多年，雖然當年新車價逾300、400萬元，但現在市值都僅剩數十萬元，且一輛欠稅約80萬元註銷車牌，另一輛則是欠繳5萬多元交通罰款被查扣，目前故障無法發動，得標人疑要將這2輛車當作「殺肉車」，拆零件賣給有需要車主。

行政執行署彰化分署表示，南投縣一名林姓茶農的茶葉曾遭彰化分署拍賣，暴紅之後卻遭詐騙網頁冒用，這名茶農今天到場澄清並帶來500台斤高山茶銷售，吸引許多民眾品茗與購買，達到正名與共同打擊仿冒的目標，另有業者提供麵包、咖啡、水餃義賣。

休旅車 保時捷 義賣

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1元起標 彰化分署法拍保時捷休旅車

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