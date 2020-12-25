因應外籍人士居家檢疫勤務 北市增警力支援

台北市警察局今天表示，為因應外籍人士居家檢疫人數可能增加，徵調具外語專長25名員警加上外事服務站執勤19名員警等，盼透過警力彈性調度，減緩現有外事員警值勤壓力。

台北市政府警察局發布新聞資料指出，外事警察在防疫期間，會執行外籍人士居家檢疫工作，除確認外籍人士基本資料、告知相關防疫規定，也會每天電話關懷，若外籍人士有症狀或需求，外事警察也會盡力協助。

北市警局表示，經統計，外籍人士居家檢疫關懷對象累計共2萬1000名，其中包含檢疫14天後已解除列管；截至目前為止，列管檢疫對象仍有1000餘人，相關防疫工作目前皆運作順遂。

北市警局指出，外事警察編制共26人，為避免現有外事警察防疫業務壓力過大，局長陳嘉昌指示依轄區情形，自6月起，徵調具外語專長員警及警局外事服務站，共44名員警投入防疫工作。

警方表示，除增加44名外事員警，分局及派出所也會視情況彈性調度支援，全力配合中央防疫政策，嚴堵防疫破口。

警方指出，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，後續會視外籍人士居家檢疫人數，依轄區狀況滾動式調整支援警力。