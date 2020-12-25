調查局耶誕節宣導國安知識 扭轉神秘印象
調查局繼11月2日首次辦理敦親睦鄰活動後，今天耶誕節再邀請展抱山莊 (調查局幹部訓練所)及青溪園區周邊的新店區青潭里、員潭里及美潭里長及里民，約150人到局參訪，希望在歡樂氣氛中共同分享國安知識。
調查局長呂文忠表示，為讓調查局這些好鄰居一窺調查人員受訓奧秘，特請公共事務室深入平常有門禁管控的展抱山莊、青溪園區拍攝介紹短片，以結合地方力量，共同守護社會治安。
參訪除安排民眾觀賞調查局結合「犯罪」、「間諜」、「懸疑」、「友情」和「愛情」等電影元素的國安宣導影片「格瑞特真相」，體會維護國家安全及保護政府機密的重要性外，更派出經過嚴格訓練的解說員，導覽介紹鑑識科學實驗室、反毒陳展館及展抱陳列館，讓民眾在透過解說，結合實際聆聽觀看後，能以身為調查局鄰居為榮。
調查局肩負維護國家安全及偵辦重大犯罪兩大任務，長年均配合各縣市政府的大型公益活動及大學校園徵才活動辦理形象宣導，此次秉持深耕地方並結合社區鄰里的理念，希望可以扭轉民眾對調查局嚴肅、威權、神秘的刻板印象。
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