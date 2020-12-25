調查局耶誕節宣導國安知識 扭轉神秘印象

調查局繼11月2日首次辦理敦親睦鄰活動後，今天耶誕節再邀請展抱山莊 (調查局幹部訓練所)及青溪園區周邊的新店區青潭里、員潭里及美潭里長及里民，約150人到局參訪，希望在歡樂氣氛中共同分享國安知識。

調查局長呂文忠表示，為讓調查局這些好鄰居一窺調查人員受訓奧秘，特請公共事務室深入平常有門禁管控的展抱山莊、青溪園區拍攝介紹短片，以結合地方力量，共同守護社會治安。

參訪除安排民眾觀賞調查局結合「犯罪」、「間諜」、「懸疑」、「友情」和「愛情」等電影元素的國安宣導影片「格瑞特真相」，體會維護國家安全及保護政府機密的重要性外，更派出經過嚴格訓練的解說員，導覽介紹鑑識科學實驗室、反毒陳展館及展抱陳列館，讓民眾在透過解說，結合實際聆聽觀看後，能以身為調查局鄰居為榮。