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拖板曳引車過彎未留意一旁機車 撞女騎士捲進車底身亡
台南市49歲林姓男子駕駛大型拖板曳引車，下午一點半左右行經仁德區中正路一段與崑崙路口前，撞上38歲吳姓女子騎的機車，吳姓騎士連同機車卡在大車底下，傷重不治。警方表示，肇事原因還要進一步調查鑑定。
警方表示，林姓男子駕駛營曳引車沿仁德中正路中正路一段西向東右轉崑崙路時，與同向右側吳姓女子機車騎士沿中正路一段西往東直行行駛發生碰撞，警方對現場車輛及跡證進行採證，肇事原因尚在釐清中。
歸仁警分局分洪頂力表示，警方會進一步釐清事故發生經過及肇事責任，也特別呼籲大型車輛駕駛轉彎應依規定提前駛入外車道轉彎，遵守標線行駛，並減速慢行，而機車駕駛人亦應保持防禦駕駛觀念，遠離大車避免進入視覺死角，多一份小心，少一份傷害，才能降低此類交通事故再次發生。
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