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南方澳船長22日登船後失聯 家屬久候等到冰冷大體

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

蘇澳籍漁船新凌波236號陳姓船長，22日上船後失去音訊，昨上午家屬等不到人返家，通報海巡、消防協尋，歷經24小時搜救，今下午陳的大體被外籍移工發現，經家屬指認，確定為失聯的陳姓船長，詳細死因正報宜蘭地檢署檢察官相驗。

陳姓船長以船為家，22日晚間8時上船，鄰近監視器畫面拍到陳男的最後身影，但23日友人上船找人，只發現陳男手機、香菸，卻遍尋不著陳男身影，家屬發現後至陳男逗留的遊藝場，也找不到陳男，懷疑陳男在船上失足落水，昨天中午通報海巡、消防協尋。

海巡署第一岸巡隊、宜蘭縣消防局動員人力，潛入水下查看，漏夜搜索仍無所獲，直到今下午鄰近的一艘漁船移工，發現一具大體在漁港內載浮載沉，通報加油站員工後，由海巡打撈上岸。

經陳男家屬指認，確認大體身分為失聯的陳姓船長，目前由警方辦理相驗，將交由檢方相驗，釐清死因。

大體被打撈上岸後，經家屬指認確認為22日登船失聯的陳姓船長。圖／記者張議晨翻攝
大體被打撈上岸後，經家屬指認確認為22日登船失聯的陳姓船長。圖／記者張議晨翻攝

海巡署 移工 加油站

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