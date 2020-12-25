影／要趕回公司闖紅燈 高雄轎車撞翻貨車釀2傷

王姓男子開車要趕回公司，途中在高雄鬧區闖紅燈，在路口直接撞上綠燈直行的貨車，致貨車翻覆，橫躺在馬路上，並撞上路過的機車騎士，造成騎士大腿開放性骨折，他也手臂受傷，交通也因而受阻，2人送醫後已無生命危險。

據警方了解，今天中午12點30分左右，王姓男子（28歲）開車經過高雄市新興區五福二路與復興二路口，因闖紅燈，撞上沿五福二路由西往東行駛的貨車，貨車在突遭撞擊後失控，側翻雙線車道，司機林姓男子（28歲）自行脫困，但正好騎機車在貨車旁的葛姓男子（28歲）在撞時，人車撞飛，大腿骨折，闖紅燈的王姓男子右手臂也挫傷，2人經送大同醫院急救。