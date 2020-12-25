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影／假檢警詐騙老梗 海山警與銀行聯手逮2詐騙車手
「積欠電話費。」新北市65歲張姓婦人日前接獲假檢警來電，指稱她積欠電話費且涉及詐騙，要求監管銀行帳戶，第一次得手30萬元，隔天又來電要她將帳戶內剩餘70餘萬全數領出，因張婦連兩天來領鉅款，引起行員警覺報警，海山警方前天趁詐騙集團車手出面取款，當場逮捕黃姓、李姓2名詐欺車手，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山派出所本月23日接獲銀行通報，指稱客戶張姓婦人連續兩天來提領鉅額現款，懷疑遭詐騙。員警到場了解，張婦說，接獲檢警人員來電，稱其積欠電話費，且涉及詐騙案遭165監控，需要提領現金配合做解除警示帳戶使用，22日已提領30萬元交付，23日又接獲電話要求她將帳戶內剩餘的70多萬元全數提領交付監管。
警方安撫張婦配合面交，趁詐騙車手23歲黃姓男子及26歲李姓男子二人出面取款當場逮捕，並起出詐騙用假檢警公文、犯案手機5支及詐騙贓款4萬多元等證物。據了解，黃、李兩名車手均無業，因在外積欠債款，無力償還，經詐騙集團指示擔任車手工作，每次取款成功可日領3千元酬勞。警詢後，依詐欺罪嫌將2人依法送辦，並持續追查上游詐騙集團成員。
海山警分局呼籲，檢警不會監管任何人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，請民眾務必提醒家中的長輩，千萬不要將存簿資料或現金交給陌生人，如有任何疑問，歡迎撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢。
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