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鼻酸！母子耶誕節留遺書雙亡 遺體懸掛殯儀館前樹下
設籍宜蘭市的一對母子，在今耶誕節清晨被人發現陳屍在員山鄉福園殯儀館入口一處樹下，清晨5時許民眾路過發現，通知福園警衛協助報警，警方到場時母子倆已明顯身亡，遺體目前暫存福園內，耶誕夜傳出人倫悲劇，母子倆處境令人鼻酸。
據了解，母子倆人同住宜蘭市，戶籍無其他親友，39歲兒子無業，母親年約70多歲，清查個人物品留有遺書及一甕骨灰罈，還遺留一部載著兩人到事發地點的機車，現場遺留物品都被警方帶回。
兩人身上雖被找出一封遺書，但僅透露生活不如意，並未說明尋短原因，據悉，今有聯繫上母親的另名女兒，但母女倆久未聯繫，女兒僅知道母親在宜蘭生活並不好，不清楚事發原因；警方調查現場無打鬥痕跡，詳細原因正待進一步釐清。
宜蘭縣殯葬管理所說，目前遺體暫存福園，等候家屬領回。
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