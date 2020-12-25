台中七期水溝男屍相驗 檢依一關鍵判斷「自爬進溝非外力」

台中市西屯區朝富路的一處水溝內，昨天被人發現一具男屍，檢察官今天上午相驗，釐清死因。圖／報系資料照

台中市西屯區朝富路一處排水溝，昨天上午被第四台業者發現溝內有一具男屍，警方根據男子身上證件，判斷男子疑為遭通緝的蘇姓男子，檢察官、法醫今天上午與家屬相驗，並採集DNA比對身分，另重回現場勘查，檢方發現，男屍被移出時，背部朝上，雙手在頭上，呈現爬行姿勢，且男屍衣著完整、無外傷，研判男子自行入溝的可能性高，已擇期解剖複驗，釐清死因。

台中市西屯區朝富路昨天上午11時許，有工人進行有線電視纜線維修，打開水溝蓋赫見一具男屍；死者無明顯外傷，警方根據證件懷疑是竊盜通緝犯蘇姓男子，但因身體浮腫，家屬無法指認。

台中地檢署檢察官、法醫會同家屬，今天上午9時許，在生命禮儀管理處崇德館相驗，經檢視遺體發現，男屍無明顯外傷，無法判斷死因，檢察官已指示擇期解剖複驗，釐清死因，並採集家屬DNA，確認死者身分。

另外檢察官也重返昨天發現男屍的排水溝勘查，了解死者被發現時的位置與姿勢。

據查，死者被發現時，背部朝水溝蓋，衣著完整，且雙手是在頭上，呈現匍匐前進的爬行姿勢，若是受到外力塞入，死者雙手不會高於腰際，且身體、四肢難免會受到擦挫傷，不過死者身體無明顯外傷，因此讓檢警判斷，死者自行進入水溝的可能性高，不過死者死因為何，是否是溺水、吸入過量水溝沼氣，或其他因素致死，仍待解剖後採集檢體釐清。