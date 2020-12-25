影／功德箱火花四濺 大膽賊持砂輪機在神明面前作案

新竹縣湖口鄉近日發生多起寺廟香油錢遭竊案件，竊嫌利用自備的砂輪機潛入平時香客出沒較少的寺廟，瞄準寺廟內香油錢箱下手，將箱體直接破壞割開徒手掏取香油錢，廟方人員事後調閱監視器發現行竊過程，氣得將影帶拿給警方報案，新湖警方在前日晚間順利循線逮人，同時呼籲各廟出面指認。

新湖警分局表示，警方在接獲廟方人員報案後，依照廟方提供監視器追人，23日晚間10時許在湖口鄉明賢路一帶發現竊嫌蹤跡，立即出動員警上前埋伏，順利將嫌犯逮捕，同時查扣嫌犯作案用的砂輪機。

據了解，這名曾姓男子（42歲）家住湖口當地，因為缺錢花用，竟將歪腦筋動到神明頭上，從家中拿來砂輪機破壞寺廟功德箱，至少有3間以上宮廟受害，受害宮廟多是地方小廟，因為平時無人看顧，因此成為曾嫌下手最好的目標。