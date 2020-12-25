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警處理uber乘客不戴口罩司機拒載案咆哮 警：情緒過激
基隆市警察局第三分局百福派出所員警，21日晚間7點多，獲報處理一件獲uber司機報案，稱乘客不配合防疫配戴口罩，發生糾紛，因乘客拿手機錄影，遭到員警咆哮，影片被貼上網路，引發議論，質疑員警態度可議。警方今天說明，處理員警EQ情緒過激及回應告知民衆欠周詳婉轉，將加強教育。
第三分局百福派出所21日晚獲報，有乘客搭Uber拒絕戴上口罩，司機拒送，員警到達後有1男不配合，拿出手機錄影，一名警員大喊「警察執行公務，你不能拍」，後來手機掉地上，警再咆哮「搞什麼東西」，影片被貼上網。
市警局今天對外說明，百福所員警獲報到場處理，情緒激動，過程中言語制止民眾拍攝員警臉部特徵畫面，執法強度遭質疑。依照規定，員警執行公務時，於公開場合，民眾為維護自身權益，如非針對員警特徵拍攝及不影響公務下，民眾可當場攝錄影。
經查，分局處理員警EQ情緒過激及回應告知民衆欠周詳婉轉，將加強教育所屬，精進員警執勤技巧及服勤態度，另當天司機不願再載送該2名酒醉乘客，為顧及2員安全，員警於糾紛排除後，將乘客護送返家休息。
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