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影／老伯搭客運飆國罵搥驗票機 還揮拳毆打女司機爆衝突
台中市統聯客運陳姓女司昨早開車行經北區精武路時，一名老翁上車後就不斷飆國罵，要下車時，因陳女未注意老翁下車較慢，關上車門，老翁又是一陣三字經問候，還搥驗票機，女司機開車門後，前往查看，還跟老翁念了一句「你也差不多一點」，引發老翁不滿，除辱罵三字經外，還揮拳攻擊陳女，陳女原欲報警，雙方在街頭拉扯，但因老翁道歉，陳女才讓老翁離開，台中市第二警分局表示，已接獲陳女備案，陳女尚未提出傷害告訴。
統聯客運表示，陳姓女司機昨天上午9時許，開車行經北區精武路新興停車場前公車站牌，與一名年長的乘客發生拉扯，經公司調查，該名老翁在上車時，就不斷司機辱罵三字經，車內乘客都有聽到，在案發地點時，老翁要下車，因女司機未注意老翁動作較慢，關上車門，引來老翁不滿，除大罵陳女三字經外，還用力搥了驗票機一下。
陳女下車前往車門處查看，除了以台語念了一句「你也差不多一點」，並要求老翁對辱罵行為致歉，否則要提告公然侮辱，未料引發老翁不滿，出拳攻擊陳女兩拳，陳女因此拉著老翁，直說「你別跑，我要找警察來」，兩人在街頭拉扯，引來路人側目，並持手機拍攝，因老翁最後有向陳女致歉，加上車內仍有其他乘客，陳女才讓老翁離開，沒有報警。
統聯客運表示，陳女事後感覺身體不舒服，除了有向台中市第二警分局備案外，也到醫院驗傷，若陳女要提出告訴，公司也會後續協助陳女，公司在教育訓練時，都有教育司機，面對不理性的乘客要忍耐，但是也要確保自身的安全。
台中市第二警分局表示，昨天上午11時許，有接獲陳女致電告知糾紛情況，但陳女尚未到派出所提出傷害告訴，因傷害罪屬告訴乃論，未來將待陳女決定是否提告，才會展開後續程序。
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