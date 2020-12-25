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中壢號誌桿遭白色轎車撞斷 連根拔起險波及一旁素食店
桃園市1輛白色的TOYOTA轎車，今清晨行經中壢區民族路與五族路口，失控將號誌桿撞斷，轎車車頭全毀，號誌桿遭連根拔起，一旁素食店險遭波及，現場更飄有瓦斯味，經消防人員到場後，已通知天然氣公司完成止漏。車內兩名女子事發後自行脫困，僅受輕傷，皆已送往聯新國際醫院。
桃園市消防第二大隊表示，今清晨2點36分許獲報趕抵，現場飄有瓦斯味，便灑水防護並聯絡欣桃天然氣公司前往處理，經1小時完成止漏，瓦斯外漏原因還有待釐清。車內兩人，事後皆意識清楚，當下自行脫困，於路旁等待救援，其中25歲曾姓女子，右上臂及左膝撕裂擦傷，24歲劉姓女子，右膝及左膝右小腿擦傷，目前皆已送醫救治。
中壢分局表示，今清晨2點許，轎車沿民族路中壢往新屋方向行駛，疑似因駕駛失控，於民族路與五族街口時自撞號誌桿及路邊三輛機車，因警方到場時駕駛人及乘客兩人受傷送醫，實際駕駛情形、肇事過程，尚待警方調閱監視器釐清。
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