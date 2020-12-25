中壢號誌桿遭白色轎車撞斷 連根拔起險波及一旁素食店

桃園市1輛白色的TOYOTA轎車，今清晨行經中壢區民族路與五族路口，失控將號誌桿撞斷，轎車車頭全毀，號誌桿遭連根拔起，一旁素食店險遭波及，現場更飄有瓦斯味，經消防人員到場後，已通知天然氣公司完成止漏。車內兩名女子事發後自行脫困，僅受輕傷，皆已送往聯新國際醫院。

桃園市消防第二大隊表示，今清晨2點36分許獲報趕抵，現場飄有瓦斯味，便灑水防護並聯絡欣桃天然氣公司前往處理，經1小時完成止漏，瓦斯外漏原因還有待釐清。車內兩人，事後皆意識清楚，當下自行脫困，於路旁等待救援，其中25歲曾姓女子，右上臂及左膝撕裂擦傷，24歲劉姓女子，右膝及左膝右小腿擦傷，目前皆已送醫救治。