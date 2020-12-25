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國1台南永康路段槽車追撞聯結車事故 紫爆回堵6公里
中山高台南永康區永康交流道南下出口上午8點45分左右發生聯結車與聯結車擦撞交通事故，其中一台載運貨櫃的聯結車翻覆、一人受困車上。中山高新市、永康路段也因為這場車禍發生嚴重堵塞，到上午10點20分依舊走走停停，警方呼籲民眾盡量繞道。
台南市消防局派遣鹽行及新市等分隊4車9人前往，新市車組到達現場，協助車上人員脫困。上午9點6分消防員救出受困車上37歲洪姓男子，意識清楚送往成大醫院救治。
高速公路局說，該起在國道1號南下319.7k的糟車追撞聯結車導致聯結車翻覆交通事故，主線管制封閉進行拖吊處理，請駕駛人提前改道行駛。
貨櫃車翻覆在內線，回堵6公里至新市地磅。根據高公局1968網站指出，台南系統-永康南向路段紫爆，時速低於11公里，永康-大灣南向路段封閉。
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