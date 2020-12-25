平安夜台南阿公參加耶誕活動 3歲孫子走失心焦警尋回

台南市警二分局員警從男童童言童語中得知他乘坐機車外出，回過頭找到其安全帽及機車，且順利找到阿公。記者邵心杰／翻攝 台南市62歲劉姓阿公昨晚平安夜騎機車載3歲孫子到中西區河樂公園參與耶誕活動，過於專注看表演活動，一轉眼間孫子就不見蹤影，所幸好心民眾在附近環河街與金華新路口耶誕誕樹燈旁發現1名男童與家人走失，將他帶到二分局中正派出所請求協助。員警從其童言童語中得知他乘坐機車外出，回過頭找到其安全帽及機車，且順利找到阿公，令心急如焚的阿公直呼「好加在」。

警方指出，昨晚10時，有民眾至中正派出所報案，在中西區環河街與金華新路口耶誕誕樹燈旁發現一名男童與家人走失，男童神色慌張不知所措，將人帶到中正所內請求協助。中正所警員吳桂卿立即上前安撫男童情緒並了解狀況，並由警員廖偉倫、洪培峰載男童，至走失地點查訪，尋找男童家屬。

機靈的警方從男童的童言童語中，得知他疑似乘坐機車外出，在距離走失地點200公尺的河樂公園周邊尋找其家屬機車，經男童指認其安全帽及家屬機車，順利在河樂廣場內找到阿公。

阿公表示，他載孫子外出到河樂廣場參與耶誕活動，過於專注看表演活動，一時不察孫子走失；阿公發現孫子不見時，心急如焚的開始找人時，發現員警牽著孫子的手找上他，這才鬆了一口氣，直呼「好加在」。