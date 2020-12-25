南迴草埔隧道狂飆161公里測速拍下 竟是國產「小鴨」！

台東一輛國產租賃小車 Yaris（俗稱小鴨），日前行經省道台9南迴改草埔隧道北上台東方向時，竟以時速高達161公里狂飆隧道，被測速照相桿拍到，租賃業者接獲罰單相當傻眼，PO上臉書分享，引起網友熱議。有網友留言：「我一生也沒開那麼快」。

租賃業者貼文表示，「會不會太誇張， Yaris當跑車在跑，罰金12000元事小，性命寶貴啊」。業者PO上臉書，底下留言熱烈，有網友「那麼趕時間？」、「鴨鴨原來是小鋼砲」、「有加裝渦輪嗎？」、「小鴨可以到160保養的好啊」、「我一生也沒開那麼快」、「測試極速」。

租賃業者說，好在他們是租賃公司，最後不用吊扣牌照，不然3個月吊照，損失慘重，但罰單的金額會給承租者負責繳納，印象租車者是一名外地年輕女生，至於是否為她本人所開，就不得而知。只是接獲罰單的當下真的有點嚇到，竟然把車開的這麼不要命。

「一個閃失，後果不堪設想！」保養廠林姓維修師傅說， Yaris車身小，板金不夠厚重，以經驗來說開120公里以上，車身就會輕飄起來，161公里這樣的速度一旦失控，無論是撞擊到東西，或是自身翻車，光用想的就知道慘況。

草埔隧道速限70公里，開租賃小車竟飆到161公里，超速91公里，罰緩新台幣12000元，且恐吊牌3個月。而這支拍得超速的測速照相桿，就是赫赫有名的436.58K測速桿，是屏東縣舉發第一名，光今年初至11月底止就取締近2萬件違規超速。