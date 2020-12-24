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仁德醫專52歲主任教官在校內被發現猝死 師生震驚不捨

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校52歲陳姓上校主任教官上午10點多被人發現倒臥在校內的教官室，校方人員發現狀況時，除了通報消防局救援 ，校護也先實施AED電擊，消防人員趕到發現他身體僵硬，已明顯死亡，未再送醫，檢警明天將相驗調查；陳姓主任教官下月5日將退休，不料卻猝死在校內，校內師生都相當震驚與不捨。

校方表示，陳姓主任教官在校內服務5年多，下月初就要退休，平常身體狀況沒異狀，下午常在校內運動場跑步，昨晚校方邀學校教官、地方人士在外埔的海鮮餐廳聚餐，他也出席，但整桌十餘人喝的酒還不到一瓶，大家開心聚餐，沒想到今天會發生意外。

陳姓教官昨晚可能因聚餐未返回新竹住處，在教官室櫃子後方的簡易臥舖休息，但今天上午一直沒看到他現身，學校派員到教官室查看，才發現他發生意外。

校方說，陳姓主任教官在校表現優異，曾2度獲國防部「全民國防教育傑出貢獻獎」，馬總統、蔡總統都曾接見表揚，也曾獲教育部師鐸獎及教育部傑出貢獻軍訓主管；他平日有登山習慣，身體健康狀況也不錯， 突然離世讓師生都相當震驚與不捨。

苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校52歲陳姓上校主任教官上午被發現倒臥在校內教官室猝死，他在校表現優異，曾獲馬總統、蔡總統接見表揚。圖／仁德醫專提供
苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校52歲陳姓上校主任教官上午被發現倒臥在校內教官室猝死，他在校表現優異，曾獲馬總統、蔡總統接見表揚。圖／仁德醫專提供

教官 教育部

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