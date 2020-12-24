影／受刑人太想老婆逃獄 裸體藏台南老家床底被逮

「快出來！怎沒穿衣服？」嘉義看守所一名39歲鄭姓收容人，今天上午到台南市後壁某工廠執行「自主監外作業」，疑太想念家人老婆，再加上不堪外包廠商責罵，私自離開作業廠區不見蹤影，經通報台南警方協尋，下午2時多到轄區長安派出所員警到安南區家中查訪，眼尖赫見鄭全裸躲在床底下，隨後依脫逃罪嫌將他移送嘉義地檢署將他押送回嘉義地檢署。

鄭嫌落網後表示，不滿遭外包公司主管責罵，才會乾脆丟下農具，選擇逃獄。經警方進一步追問，他才供出，因太思念妻子、家人才選擇逃獄。

嘉義看守所表示，鄭姓收容人刑期為2年3個月，目前還剩11個月，是「自主監外作業」收容人，每天上午由所方送到台南後壁的工廠作業，下午下班再載回，依規定是由工廠方管理，現場無監所管理員。鄭上午到合作工廠作業時，廠方找不到人，立即通報看守所，並發布通緝。

據調查，鄭逃脫後，先至台南後壁火車站搭車，至台南火車站後，再轉乘公車返家，台南市警三分局長安派出所中午派員搜索，到長溪路二段鄭住家追查，首次徒勞無功。下午2時多，在附近田裡搜尋，仍無所獲，長安派出所長黃俊榮及員警回馬槍搜索鄭家，發現大門深鎖，鄭妻開門後，員警點亮手電筒房間床鋪底下，發現他全身赤裸躲在床鋪底下。