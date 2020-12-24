南港分局長被爆酒後失態手摸女記者 北市警局回應了

台北市警察局。聯合報記者李隆揆／攝影

台北市警察局南港分局長謝宗宏今天被爆曾酒後失態，手摸女記者臉。市警局今晚表示，經查此為謝宗宏擔任永和警分局長任內時的餐敘，事發地非屬不妥當場所，當事人也未投訴。

「毅傳媒」今天報導，近日流傳一張有關謝宗宏酒後失態惹議照片，畫面中謝宗宏緊閉雙眼，以側臉對著旁邊年輕長髮女子，雙手疑似捧著對方的臉頰，動作曖昧不明。經查照片中的長髮女，是電視台的女記者。

報導中，謝宗宏澄清，照片是1年多前與媒體餐敘場景，至於被誤解部分，純粹是拍攝角度問題。

對此，台北市政府警察局晚間發布新聞稿表示，經查這是謝宗宏在去年4月中旬任職新北市政府警察局永和分局長任內，與民意代表、媒體記者的餐敘活動。

市警局指出，初步查證此餐廳為單純餐飲場所，非屬不妥當場所，另詢新北市警察局也未接獲當事人投訴。