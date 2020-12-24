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平安夜不平安！艋舺公園男遭利器刺傷 警追緝中
台北市萬華區艋舺公園今晚發生當街刺人案件，綽號「阿勝」男子因故與另名男子發生爭執，一言不合涉持利器朝對方左後腰部刺下，隨即離開現場，傷者當場血流如注，一旁民眾見狀立刻報警處理，救護人員將傷者送往台大醫院救治，警方目前已介入偵辦。
知情民眾指稱，傷人事件發生在今晚6時左右，持利器傷人的是綽號「阿勝」的男子，被刺傷的則是綽號「阿咪」的男子，兩人坐在捷運龍山市站4號出口旁的公園座位上，因故起口角後，阿勝突然攻擊阿咪。
事情發生太突然，同樣坐在公園裡的民眾未看見事發過程，只知阿咪剛從監獄出來3個多月，時常在公園出沒，平時個性低調，不太與人發生爭執，但昨天才跟人有過小吵架。
台北市消防局表示，經獲報派員到場，發現一名年約63歲的男子遭刺傷，意識清醒，緊急送往台大醫院救治。轄區萬華分局警方獲報後立刻派員到場調查，目前正調閱監視器畫面積極偵辦當中。
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