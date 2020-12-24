女子在交友App認識新朋友 受鼓吹投資比特幣被騙180萬

基隆市簡姓女子上月在TINDER App交友軟體，認識1名自稱秦姓的網友，接著加LINE聊天。她受秦姓網友鼓吹投資比特幣期貨，20天內陸續匯款12次共180萬元，後來聯絡不到經手的人，才知受騙。警方提醒民眾慎選投資標的，自己不熟悉的或報酬明顯不合理的就要警覺可疑，以免蒙受損失。

警方表示，簡女11月中旬在TINDER App交友軟體認識秦姓網友，並互加LINE聊天。對方鼓吹簡女投資比特幣期貨，教她先下載「幣安」App（加密貨幣交易平台）後下單，再將下單資料截圖，傳到LINE帳號HERMES，HERMES會將銀行帳傳給簡女，簡女再將錢匯款進去，由HERMES幫忙把錢換成虛擬貨幣，再轉至期貨投資平台（假網站）買賣。

簡女在20天內共匯款12次，共180萬元到銀行帳戶，本月20日發現發給HERMES的LINE訊息未讀，並發現她在期貨投資平台（假網站）下單都是虧損狀態，驚覺遇上投資詐騙陷阱。

基隆市警察局刑事警察大隊表示，這類利用交友假投資詐騙手法，多是透過社交軟體搭訕，天天噓寒問暖，取得被害人信任後，再謊稱提供投資機會，保證固定獲利，誘使被害人匯款，過一陣子表示投資已有高獲利，邀請被害人再加碼。

警方提醒民眾沒有穩賺不賠的投資，應選擇合理投資標的，對於自己不熟悉的投資標的物，或是報酬明顯不合理的標的，都要存疑、查證，並提供投資防詐4原則供民眾參考：

1. 違反投資定律的不碰 2. 複雜看不懂的不碰 3. 信用機制薄弱的不碰 4. 提供高額傭金找下線的不碰