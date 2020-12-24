快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子在交友App認識新朋友 受鼓吹投資比特幣被騙180萬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市簡姓女子上月在TINDER App交友軟體，認識1名自稱秦姓的網友，接著加LINE聊天。她受秦姓網友鼓吹投資比特幣期貨，20天內陸續匯款12次共180萬元，後來聯絡不到經手的人，才知受騙。警方提醒民眾慎選投資標的，自己不熟悉的或報酬明顯不合理的就要警覺可疑，以免蒙受損失。

警方表示，簡女11月中旬在TINDER App交友軟體認識秦姓網友，並互加LINE聊天。對方鼓吹簡女投資比特幣期貨，教她先下載「幣安」App（加密貨幣交易平台）後下單，再將下單資料截圖，傳到LINE帳號HERMES，HERMES會將銀行帳傳給簡女，簡女再將錢匯款進去，由HERMES幫忙把錢換成虛擬貨幣，再轉至期貨投資平台（假網站）買賣。

簡女在20天內共匯款12次，共180萬元到銀行帳戶，本月20日發現發給HERMES的LINE訊息未讀，並發現她在期貨投資平台（假網站）下單都是虧損狀態，驚覺遇上投資詐騙陷阱。

基隆市警察局刑事警察大隊表示，這類利用交友假投資詐騙手法，多是透過社交軟體搭訕，天天噓寒問暖，取得被害人信任後，再謊稱提供投資機會，保證固定獲利，誘使被害人匯款，過一陣子表示投資已有高獲利，邀請被害人再加碼。

警方提醒民眾沒有穩賺不賠的投資，應選擇合理投資標的，對於自己不熟悉的投資標的物，或是報酬明顯不合理的標的，都要存疑、查證，並提供投資防詐4原則供民眾參考：

1. 違反投資定律的不碰

2. 複雜看不懂的不碰

3. 信用機制薄弱的不碰

4. 提供高額傭金找下線的不碰

基隆市簡姓女子遇上投資詐騙陷阱，接受網友鼓吹投資比特幣期貨被騙180萬元報案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市簡姓女子遇上投資詐騙陷阱，接受網友鼓吹投資比特幣期貨被騙180萬元報案。記者邱瑞杰／攝影

LINE 警察

延伸閱讀

投資人當心！比特幣飆高 挖礦概念股恐成TDR再版？

挖礦概念股群起飆漲

持悠遊卡逛高雄 送你50元全家購物金

馬斯克對比特幣有興趣 詢問「大筆交易」的可行性

相關新聞

剩12天能假釋！受刑人太想老婆逃獄 裸體藏床底被逮

嘉義看守所一名39歲鄭姓收容人，今天上午到台南市後壁某工廠執行「自主監外作業」，疑太想念家人老婆，再加上不堪外包廠商責罵...

平安夜不平安！艋舺公園男遭利器刺傷 警追緝中

台北市萬華區艋舺公園今晚發生當街刺人案件，綽號「阿勝」男子因故與另名男子發生爭執，一言不合涉持利器朝對方左後腰部刺下，隨...

嚇死人！男子倒臥公墓旁氣絕 疑聚會後車禍自摔

高雄24歲薛姓男子昨天凌晨和友人聚會後，遲遲未返家，家屬心急地到茄萣分駐所報案。今天下午有民眾經過白沙崙公墓，發現路旁躺...

柴山又傳墜落意外 63歲登山客手骨折被抬出

高雄柴山今上午再傳意外！63歲張姓男子與友人爬柴山走木棧道，在「泰國谷」附近的樹下休息區，不慎墜下邊坡；高市消防局人員獲...

女子在交友App認識新朋友 受鼓吹投資比特幣被騙180萬

基隆市簡姓女子上月在TINDER App交友軟體，認識1名自稱秦姓的網友，接著加LINE聊天。她受秦姓網友鼓吹投資比特幣...

看守所收容人想老婆 「監外作業」逃跑被警方逮捕歸案

嘉義看守所鄭姓收容人，今天上午到台南市某工廠執行「自主監外作業」，疑太想念家人老婆，私自離開作業廠區回家，經廠方發現通報...

影／大樓管理員上班僅4天 遭喝酒住戶持報紙夾狂打多處挫傷

台中市潭子區一處社區大樓今日凌晨發生傷害案件，蔡姓住戶酒後在大樓胡言亂語，並持報紙夾狂打黃姓管理員數十下，造成管理員左手...

國道1號楊梅段汽車撞出路肩 男駕駛送醫不治

國道1號楊梅路段，昨晚10點50分許發生一起死亡車禍，1名28歲李姓男子，駕駛黑色汽車行經北向69.4公里（出口閘道旁邊坡）時，失控駛出外側路肩...

新北七旬老翁南下台南 女婿公寓前自焚身亡

台南市安平區永華四街一民宅前路邊，今天中午12時59分傳出有人疑似自焚，台南消防局據報後出動大批人車趕往現場滅火，...

詐團誆稱台北市刑警大隊 誘騙高雄老翁交銀行帳戶

高雄王姓老翁接到詐騙集團，謊稱是「台北市警察局刑警大隊」來店，欺騙王翁他名下帳戶遭到監管，要求他提供資料，王察覺有異狀下...

紅牌重機撞上待轉重機 重機女騎士被撞飛殞命

屏東縣枋山鄉台1線452 .9公里處的枋山大橋北端，今天上午發生一起死亡車禍，1輛紅牌重機在內側車道自後撞上在路口停等左...

影／台中七期水溝內藏男屍 死者疑為竊盜通緝犯

今天上午11時許，有線電視的施工人員在西屯區朝富路施工時，意外發現其中一處水溝蓋下方有一具男屍，嚇得趕快報警，警方調查，...

熱門新聞

台中七期豪宅區水溝發現一具男屍 警查身分聯絡家屬中

新北七旬老翁南下台南 女婿公寓前自焚身亡

台南安平民宅路邊傳男子自焚死亡 警方釐清身分及死因

黃琪為愛騙不停可不入獄 高院：財團為討好權貴也有責

不爽被摸下體求歡！他打死同性友人在遺體旁和女友嘿咻

桃市6連霸議會戰將舒翠玲 涉貪近千萬助理費貪汙罪起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。