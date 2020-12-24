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柴山又傳墜落意外 63歲登山客手骨折被抬出
高雄柴山今上午再傳意外！63歲張姓男子與友人爬柴山走木棧道，在「泰國谷」附近的樹下休息區，不慎墜下邊坡；高市消防局人員獲報趕抵後，目測他墜落約10公尺，評估不適宜用吊掛，又繞路才接觸到他，幸好意識清醒，但頭流血、右手骨折，用擔架抬出後送醫。
據了解，家住楠梓區的張姓男子清晨跟幾名友人一起爬柴山，約10點半許到泰國谷附近一處樹下休息區，該處有繩子圍成小護欄，他疑想搬移動木板，腳步沒踩穩，摔落邊坡山谷，朋友見狀趕緊通報警消。
高市消防局約10點40分獲報，趕抵現場時，研判摔落10公尺深，往下目視看不太到張姓男子身影，評估該處地形要進行吊掛有難度；當時有名山友繞路到下方接觸到張，消防人員於是又走了10分鐘，抵達他摔落地點，當時他頭部流血有撕裂傷、右手骨折，但意識很清醒，便以擔架搬運方式抬出，送往高雄榮總治療，無生命危險。
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