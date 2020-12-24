看守所收容人想老婆 「監外作業」逃跑被警方逮捕歸案

嘉義看守所鄭姓收容人，今天上午到台南市某工廠執行「自主監外作業」，疑太想念家人老婆，私自離開作業廠區回家，經廠方發現通報看守所聯絡台南警方，今天下午2點30分在鄭男家中找到他，目前正由員警押送回嘉義地檢署。

嘉義看守所長林豐材表示，鄭姓收容人刑期為2年3個月，目前還剩11個月，是「自主監外作業」收容人，每天上午由所方送到台南後壁的工廠作業，下午下班再載回，依規定是由工廠方管理，現場無監所管理員。

林豐材說，鄭員今天上午到合作工廠作業時，廠方忽找不到人，立即通報看守所，所方通報警方尋找，台南市警方下午2點30分在其台南安平住家找到人，正押送回嘉義地檢署 。