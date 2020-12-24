廣福股東抗議指控工廠遭占 中央大貝山副總發聲明駁斥

廣福食品公司因與中央大貝山礦泉水公司發生產權買賣糾紛，雙方對簿公堂，今天上午廣福公司的股東們聯合居民及前員工到工廠前抗議，欲將陳情書，但中央大貝山公司並未出面接受，而是以書面聲明駁斥廣福對外宣稱併吞工廠的情況，更拿出法院判決指廣福股東的指控並非事實，雙方各執一詞。

中央大貝山副總經理張必祥聲明指出，並未如廣福所宣稱有併吞工廠的事實，更拿出14日台北地方法院民事判決表示，中央大貝山是以1億5千萬元買下廣福位於新竹橫山製水工廠的廠房及一切生產設備、水權、土地所有權，並非如廣福對外所宣稱的詐騙方式取得。

廣福公司股東代表江秋香上午則率股東及員工前往製水廠前抗議，希望張必祥能出面說明並接下他們的陳情書，現場高呼口號「還我工廠、還我血汗錢」；廣福股東代表表示，廣福公司在出售公司資產前並未召開股東臨時會，而且質疑工廠設備遭賤價500萬元就出售，要求中央大貝山說明清楚雙方買賣過程，還給廣福公司股東們真相及權益。

為維持現場秩序，橫山警分局上午也派出多名警力到場，以防現場抗議發生衝突，廣福約有70人到場拉白布條抗議，中央大貝山公司則將廠區鐵門拉起，警方則以路擋隔開抗議群眾，所幸過程中並未發生其他嚴重衝突；抗議代表則表示，中央大貝山今天不願出面，他們將擇期北上到其公司總部再次表達訴求。