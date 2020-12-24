影／大樓管理員上班僅4天 遭喝酒住戶持報紙夾狂打多處挫傷

台中市潭子區一處社區大樓今日凌晨發生傷害案件，蔡姓住戶酒後在大樓胡言亂語，並持報紙夾狂打黃姓管理員數十下，造成管理員左手臂及嘴角挫傷。黃姓管理員已提告，警方將以傷害罪嫌將蔡姓住戶函送偵辦。

今日凌晨12時許，42歲黃姓管理員於台中市潭子區中山路一段一棟社區大樓上班，遭57歲蔡姓住戶酒後胡言亂語，並持報紙夾往管理員頭部打下去，狂打黃男數十下，並嗆聲「怎樣、報警啊、告我傷害沒關係！」管理員見狀出手阻擋但未還手，造成左手臂及嘴角挫傷。

警方獲報到場，蔡男因酒醉語無倫次無法偵訊，警方依規定受理報案，並通知蔡男到案說明。據了解，黃姓管理員才到該大樓上班4天，卻慘遭住戶施暴，管理員已提出傷害罪告訴，警方以傷害罪嫌將嫌疑人函送偵辦。

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