快訊

立院通過第一道行政命令 豬肝萊劑殘量最高0.04ppm

紐籍機師確診案引眾怒 交通部重罰長榮100萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大樓管理員上班僅4天 遭喝酒住戶持報紙夾狂打多處挫傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市潭子區一處社區大樓今日凌晨發生傷害案件，蔡姓住戶酒後在大樓胡言亂語，並持報紙夾狂打黃姓管理員數十下，造成管理員左手臂及嘴角挫傷。黃姓管理員已提告，警方將以傷害罪嫌將蔡姓住戶函送偵辦。

今日凌晨12時許，42歲黃姓管理員於台中市潭子區中山路一段一棟社區大樓上班，遭57歲蔡姓住戶酒後胡言亂語，並持報紙夾往管理員頭部打下去，狂打黃男數十下，並嗆聲「怎樣、報警啊、告我傷害沒關係！」管理員見狀出手阻擋但未還手，造成左手臂及嘴角挫傷。

警方獲報到場，蔡男因酒醉語無倫次無法偵訊，警方依規定受理報案，並通知蔡男到案說明。據了解，黃姓管理員才到該大樓上班4天，卻慘遭住戶施暴，管理員已提出傷害罪告訴，警方以傷害罪嫌將嫌疑人函送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓住戶酒後在大樓胡言亂語，並持報紙夾狂打黃姓男管理員數十下，造成管理員左手臂及嘴角挫傷。圖／取自臉書爆怨2公社
蔡姓住戶酒後在大樓胡言亂語，並持報紙夾狂打黃姓男管理員數十下，造成管理員左手臂及嘴角挫傷。圖／取自臉書爆怨2公社

傷害罪 台中市

延伸閱讀

西區辦公大樓新高價 「皇翔中山」每坪114.9萬元賣出

黎智英被拒兩次後獲准保釋 保釋金1000萬港幣

達麗「國家強棒」熱銷公開 代言人陳金鋒鼓勵小球員勇敢築夢

大樓警衛結識高一休學少女 第2天就帶回家嘿咻遭判刑

相關新聞

影／台中七期水溝內藏男屍 死者疑為竊盜通緝犯

今天上午11時許，有線電視的施工人員在西屯區朝富路施工時，意外發現其中一處水溝蓋下方有一具男屍，嚇得趕快報警，警方調查，...

影／大樓管理員上班僅4天 遭喝酒住戶持報紙夾狂打多處挫傷

台中市潭子區一處社區大樓今日凌晨發生傷害案件，蔡姓住戶酒後在大樓胡言亂語，並持報紙夾狂打黃姓管理員數十下，造成管理員左手...

國道1號楊梅段汽車撞出路肩 男駕駛送醫不治

國道1號楊梅路段，昨晚10點50分許發生一起死亡車禍，1名28歲李姓男子，駕駛黑色汽車行經北向69.4公里（出口閘道旁邊坡）時，失控駛出外側路肩...

新北七旬老翁南下台南 女婿公寓前自焚身亡

台南市安平區永華四街一民宅前路邊，今天中午12時59分傳出有人疑似自焚，台南消防局據報後出動大批人車趕往現場滅火，...

詐團誆稱台北市刑警大隊 誘騙高雄老翁交銀行帳戶

高雄王姓老翁接到詐騙集團，謊稱是「台北市警察局刑警大隊」來店，欺騙王翁他名下帳戶遭到監管，要求他提供資料，王察覺有異狀下...

紅牌重機撞上待轉重機 重機女騎士被撞飛殞命

屏東縣枋山鄉台1線452 .9公里處的枋山大橋北端，今天上午發生一起死亡車禍，1輛紅牌重機在內側車道自後撞上在路口停等左...

烈嶼7旬失智老翁走失5小時失溫 警動員百餘人迅速尋獲

時序入冬，金門夜晚的天氣嚴寒！烈嶼鄉日前就發生一起失智老人走失案，最後發動警消、軍方、岸巡及民力共超過百人進行搜尋，總算...

台中七期豪宅區水溝發現一具男屍 警查身分聯絡家屬中

台中市第六警分局今天上午11時許接獲通報，西屯區朝富路的人行道排水溝內，發現一具男性遺體，警方已派遣鑑識小組到場採證，據...

扯！花蓮男開車酒駕還載8歲兒 與車輛擦撞雙雙掉入田裡

花蓮一名44歲林姓男子開車載8歲兒子，22日晚間行經鄉間小路的十字路口時，與22歲周姓駕駛發生碰撞，2車都掉入田裡。警消...

警阻援交詐騙 提醒宅男、職業軍人、男男交友小心

嘉義市何姓男子日前透過網路約女網友援交，對方要求購買12萬元遊戲點數作保證金，何男到超商交易時經店員報警，員警到場說明後...

影／俏女警休假聽到喊「支援」 跑到鞋都掉了只為抓人

台中市第五警分局員警在19日巡邏時，在北屯區發現彭姓男子步行闖紅燈，員警前往盤查，未料彭連續兩次謊報身分證號，員警查證相...

男子自撞高架匝道口分隔島身亡 後擋風玻璃破裂痕排除開槍

37歲凌姓男子今天駕駛Luxgen U7休旅車，行經建國高架南往北方向，疑似自撞民權匝道口，凌男當場受困車內意識不清，經送...

熱門新聞

台中七期豪宅區水溝發現一具男屍 警查身分聯絡家屬中

台南安平民宅路邊傳男子自焚死亡 警方釐清身分及死因

金門水廠員工涉索賄 國統經理躲桶子遭逮共3人收押

影／驚悚瞬間曝光！公車司機闖紅燈 24歲警慘遭撞飛

美籍台裔女與夫同遊花蓮後人間蒸發 失蹤逾1年疑點重重

金門自來水廠驚爆有員工收賄 水廠：尊重司法調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。