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新北七旬老翁南下台南 女婿公寓前自焚身亡
台南市安平區永華四街一民宅前路邊，今天中午12時59分傳出有人疑似自焚，台南消防局據報後出動大批人車趕往現場滅火，民眾身上明顯著火，經消防人員迅速出水灌救後，很快被撲滅，但當事人已明顯死亡。經調查，死者是新北市72歲林姓男子，患有慢性病、經濟狀況不佳，南下台南女婿公寓門前自焚，當場死亡。
「趕快拿水來救人」案發當時，附近民眾見狀驚呼連連，連忙找街坊鄰居來提水滅火，雖火勢很快被撲滅，但林已明顯死亡。警消人員據報後，到場採證，釐清案發經過。
據調查，林是新北市人住在基隆養老院，但因罹患糖尿病等慢性疾病，還提尿袋，以及一整袋衣物，今天自行南下台南，坐計程車來到女婿家。林經濟狀況不佳，帳戶僅剩不多，且帶家當專程南下依親，很可能一時想不開而自焚身亡。
警方已通知女兒及女婿返家處理，經採證後，將大體移往台南市立殯儀館，報請檢方相驗。警方調閱附近監視器及其周遭加油站，進一步還原案發經過，釐清死因。
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