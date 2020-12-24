詐團誆稱台北市刑警大隊 誘騙高雄老翁交銀行帳戶

高雄王姓老翁接到詐騙集團，謊稱是「台北市警察局刑警大隊」來店，欺騙王翁他名下帳戶遭到監管，要求他提供資料，王察覺有異狀下，馬上到派出所求助，經警方解釋後，王才恍然大悟遇上詐團。

據了解，昨天中午時，王翁（64歲）慌張進入左營警分局啟文派出所求助，起初王情緒慌張，相當不安，值班警員立即安撫王翁的情緒，到他穩定後才將事情娓娓道來。

原來，住在翠華路附近的王翁，昨天上午接獲詐團來電，對方誆稱是台北市警察局刑警大隊，告知他名下帳戶遭到監管，不僅要王保密，還要求他提供帳戶資料，王察覺有異下，查看來電號碼，發現電話開頭不像一般來電顯示，他掛斷後便馬上到派出所求助。