台中七期水溝內藏男屍 死者疑為竊盜通緝犯

今天上午11時許，有線電視的施工人員在西屯區朝富路施工時，意外發現其中一處水溝蓋下方有一具男屍，嚇得趕快報警，警方調查，死者身上有身分證件，疑為遭竊盜通緝的蘇姓男子，目前已通知蘇的家人到現場，協助認屍，並報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，今天上午11時許，西屯區朝福路附近正在進行有線電視纜線更換工程，但工人施工時發現，有一處水溝蓋下方堵塞，前往察看，發現有一名男性死者，死在水溝內，台中市第六警分局獲報到場鑑識，台中市警局鑑識中心也同步支援。

警方根據死者身上證件，初步判斷死者疑為新北地院發布通緝的蘇姓竊盜通緝犯，年約40多歲、北部人，已通知死者的妹妹南下配合檢察官相驗，釐清身分與死因。

據查，案發現場附近無監視器，尚無法判斷男子的死因有無外力介入，全案需待檢察官細部相驗遺體後釐清。