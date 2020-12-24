烈嶼7旬失智老翁走失5小時失溫 警動員百餘人迅速尋獲

時序入冬，金門夜晚的天氣嚴寒！烈嶼鄉日前就發生一起失智老人走失案，最後發動警消、軍方、岸巡及民力共超過百人進行搜尋，總算在野外的草叢中間尋獲己呈失溫狀態的老人，所幸經送醫救治後並無大礙。

金城分局烈嶼分駐所今天表示，日前接獲民眾報案，1位患有失智症的蘇姓老翁，趁外籍看護工疏於注意之際，自行開門外出，之後失蹤不知去向，外籍看護找不到老翁，趕緊跟鄰居請求協助，縣議員洪鴻斌第一時間獲悉，趕緊與村莊內居民展開搜尋，大家挨家挨戶的詢問有無看到蘇姓老翁。

洪鴻斌議員後來又協助到分駐所來報案，警方得知後立即前往調閱村莊附近監視器，確認該老翁在下午15時許有走出家門，烈嶼分駐所又另訪查烈嶼公車站、水頭碼頭等處，均未發現老翁蹤跡。

因夜幕降臨且天氣十分寒冷，由於老翁已經高齡78歲，警方擔心老翁意外發生，又立即協請烈嶼岸巡、消防分隊、義消、守備大隊等友軍單位及動員村民等逾百餘人，在村莊各鄉間小徑、田埂、海岸際等處採地毯式全面搜尋，終於在晚間20時許在青岐村外發現老翁。

烈嶼分駐所長洪忠正說，發現老翁時，他仰躺於田埂邊草叢旁，已呈現失溫現象，立即連繫救護車到場救護，並通知家屬到場陪同老翁至部立金門醫院烈嶼分院就醫，所幸經救治後尚無大礙。