雪中送暖無數　外事警官獲外僑致謝一度以為「被投訴」

奧地利籍男子Florian因工作緣故常往返台灣、香港，今年因疫情影響，他5度來台，居家檢疫天數長達70天，但因轄區中正二分局外事巡官田佩玉體貼關懷，Florian適應良好；近日他投書到台北市警局感謝田巡官，田一度以為「被投訴」，仔細看完陳情內容才知，原來是Florian特別投書致謝。

台北市警局中正二分局外事巡官田佩玉，近日收到1999市民熱線「單一陳情系統」轉來的陳情案件，本以為自己「被投訴」，忐忑不安之下看完陳情內容，發現是外僑傳來的感謝信，才鬆一口氣，同時也感到十分欣慰。

原來，39歲奧地利籍男子Florian因工作緣故需頻繁往返台港兩地，今年3月至今已5度入境我國，幾乎每2個月就要居家檢疫1次，熱愛戶外運動的Florian共計在台居家檢疫長達70天，期間有賴田佩玉體貼關懷，他才適應良好。

Florian提到，田佩玉負責他5次居家檢疫期間的健康關懷，每次都讓他感到相當溫馨，田不僅詳細說明居家檢疫相關規範，也都迅速將防疫包、定位手機送到他手中，不只是關心身體健康、生活起居，面對他提出的各式問題，田巡官總是熱心、積極地協助。

田佩玉則說，Florian很守法、很理性，雖然居家檢疫期間有些不便，仍嚴守規定，在完成第一次居家檢疫後，之後每次入境都主動與她聯繫、告知身體狀況，堪稱「居家檢疫的模範生」。

中正二分局表示，32歲的田佩玉從警12年，在中正二服務2年，今年因為疫情爆發，她對居家檢疫外僑的用心關懷，已不是第一次受到民眾感謝；今年4月1名澳洲籍外僑入境我國，也在田佩玉的協助下進行居家檢疫，事隔4個月，該名外僑特別親訪分局向田致謝，可見田佩玉對待民眾態度積極、耐心，值得表揚。