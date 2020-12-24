警阻援交詐騙 提醒宅男、職業軍人、男男交友小心

嘉義市何姓男子日前透過網路約女網友援交，對方要求購買12萬元遊戲點數作保證金，何男到超商交易時經店員報警，員警到場說明後，何才驚覺被詐騙；資深員警指出，近年透過超商協助通報詐騙案，發現受騙者「職業軍人」、「宅男」佔多數，還有同性男男交友被詐騙，呼籲民眾相互提醒「別再被騙了！」

嘉義市南門派出所，日前接獲轄區超商通報，疑發生詐騙案，警方到場時，年約50歲何男說明，透過線上遊戲結識女網友「娜娜」，約定3000元、援交2小時，對方表示可讓何某看小姐，但需先確認何不是警察，要求先購買12萬元遊戲點數當保證金，何因不懂遊戲點數詢問店員，才及時阻止這次詐騙。

警方表示，日前也曾遇到1名20餘歲男子，到提款機領款準備購買遊戲點數，剛好遇到員警盤查，告知領錢是為了買遊戲點數援交，經警方說明才阻止男子被詐。