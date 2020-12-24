快訊

立院表決校園禁萊劑肉品條文 林淑芬投下唯一棄權票未挺黨團決議

《如果30歲還是處男》：日BL劇的冬季暖心魔法術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警阻援交詐騙 提醒宅男、職業軍人、男男交友小心

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市何姓男子日前透過網路約女網友援交，對方要求購買12萬元遊戲點數作保證金，何男到超商交易時經店員報警，員警到場說明後，何才驚覺被詐騙；資深員警指出，近年透過超商協助通報詐騙案，發現受騙者「職業軍人」、「宅男」佔多數，還有同性男男交友被詐騙，呼籲民眾相互提醒「別再被騙了！」

嘉義市南門派出所，日前接獲轄區超商通報，疑發生詐騙案，警方到場時，年約50歲何男說明，透過線上遊戲結識女網友「娜娜」，約定3000元、援交2小時，對方表示可讓何某看小姐，但需先確認何不是警察，要求先購買12萬元遊戲點數當保證金，何因不懂遊戲點數詢問店員，才及時阻止這次詐騙。

警方表示，日前也曾遇到1名20餘歲男子，到提款機領款準備購買遊戲點數，剛好遇到員警盤查，告知領錢是為了買遊戲點數援交，經警方說明才阻止男子被詐。

資深員警指出，近年已阻止數10起詐騙集團，自海外冒充援交女子「釣魚」騙財案，發現受騙男子身分最多的是「宅男」和「職業軍人」，其中還有同性男男交友詐騙，呼籲網路交友要小心，更不要輕信網友甜言蜜語，受騙匯款、買點數。

年約50歲何男（中）日前到超商買12萬元遊戲點數，經店員報警阻止。記者卜敏正／翻攝
年約50歲何男（中）日前到超商買12萬元遊戲點數，經店員報警阻止。記者卜敏正／翻攝

詐騙集團 援交

延伸閱讀

公德心去哪了？嘉義市拆除路上亂貼廣告逾37萬面

嘉市跨年晚會 若疫情嚴峻考慮只轉播不進場

諸羅山盃／樂天桃猿隊投手回嘉義市 激勵母校學弟

嘉義市施政兩周年 黃敏惠：從苦難中突破創造高峰

相關新聞

台中港台肥儲槽磷肥產線起火燃燒 幸錠子油未引燃

台中港區昨晚驚傳火警，台肥公司3樓儲槽磷肥產線起火，由於內有二公秉錠子油，現場一度擔憂引燃，所幸沒被引燃，也無人員傷亡，...

2轎車碰撞失控衝進民宅騎樓下 波及路旁汽機車釀2傷

台中市潭子區昨晚11時許發生一起車禍，一輛沿雅潭路直行的黑色轎車，疑高速衝撞一輛欲左轉崇德路的藍色轎車，2車最後衝進民宅...

羅東資源回收場凌晨竄火 消防漏夜搶救

宜蘭縣羅東鎮光榮路橋下羅莊社區資源回收場，今天凌晨發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，所幸火警沒有人員傷亡。

桃園驚傳深夜當街擄人 騎士慘遭押走現場僅剩1輛腳踏車

有民眾目擊昨深夜11點多，桃園龜山文化二路傳當街擄人，1輛車下來3名男子把腳踏車騎士強行帶走，警方獲報追查，通知開車的莊...

烈嶼7旬失智老翁走失5小時失溫 警動員百餘人迅速尋獲

時序入冬，金門夜晚的天氣嚴寒！烈嶼鄉日前就發生一起失智老人走失案，最後發動警消、軍方、岸巡及民力共超過百人進行搜尋，總算...

台中七期豪宅區水溝發現一具男屍 警查身分聯絡家屬中

台中市第六警分局今天上午11時許接獲通報，西屯區朝富路的人行道排水溝內，發現一具男性遺體，警方已派遣鑑識小組到場採證，據...

扯！花蓮男開車酒駕還載8歲兒 與車輛擦撞雙雙掉入田裡

花蓮一名44歲林姓男子開車載8歲兒子，22日晚間行經鄉間小路的十字路口時，與22歲周姓駕駛發生碰撞，2車都掉入田裡。警消...

雪中送暖無數　外事警官獲外僑致謝一度以為「被投訴」

奧地利籍男子Florian因工作緣故常往返台灣、香港，今年因疫情影響，他5度來台，居家檢疫天數長達70天，但因轄區中正二...

警阻援交詐騙 提醒宅男、職業軍人、男男交友小心

嘉義市何姓男子日前透過網路約女網友援交，對方要求購買12萬元遊戲點數作保證金，何男到超商交易時經店員報警，員警到場說明後...

影／俏女警休假聽到喊「支援」 跑到鞋都掉了只為抓人

台中市第五警分局員警在19日巡邏時，在北屯區發現彭姓男子步行闖紅燈，員警前往盤查，未料彭連續兩次謊報身分證號，員警查證相...

男子自撞高架匝道口分隔島身亡 後擋風玻璃破裂痕排除開槍

37歲凌姓男子今天駕駛Luxgen U7休旅車，行經建國高架南往北方向，疑似自撞民權匝道口，凌男當場受困車內意識不清，經送...

影／金山舢舨船翻3船員落海 衝浪客衝海與海巡消防勇救

新北市金山區水尾漁港附近海域，約在離岸500公尺處，今天上午9點多，一艘舢舨漁船發生翻船意外，船上3名船員落海，在海上漂...

熱門新聞

影／北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

台中毒犯燒中華路夜市 患精神疾病獲減刑

買豪宅遭沒收1500萬元違約金 「現在連房子都沒有了」

妙齡女酒駕3貼竟還邊騎車邊滑手機 自撞害友人香消玉殞

金門自來水廠作業員爆索賄還逼包商聘胞弟 3人遭聲押

金門水廠員工涉索賄 國統經理躲桶子遭逮共3人收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。