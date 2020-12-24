影／俏女警休假聽到喊「支援」 跑到鞋都掉了只為抓人

台中市第五警分局員警在19日巡邏時，在北屯區發現彭姓男子步行闖紅燈，員警前往盤查，未料彭連續兩次謊報身分證號，員警查證相片與彭的長相不符，彭自知露餡，隨即拔腿狂奔，員警在後方追趕並喊「叫支援」，過程中女警林嘉瑩休假在附近，聽到同事喊支援，不顧拖鞋已掉在路上，赤足狂奔，還大喊「我幫你」，最後順利制伏彭姓男子，並發現彭是通緝犯，依法送辦。

台中市第五警分局文昌派出所警員曾家政、陳宗麟，19日下午2時許巡經崇德二路二段與柳陽西街口，看見彭姓男子（20歲）步行闖紅燈，員警上前盤查，盤查時彭假裝未帶證件，並報出他人的身分證字號予警方，不過因為彭在查證身分時一直呈現鬼打牆，堅稱自己確屬所謊報的身分，但臉部特徵都與查證的相片不符，警方大感懷疑。

彭姓男子眼見謊報的2組身分證號都無法過關，自知涉嫌毀損、藥事法等罪，已遭法院通緝，所以馬上拔腿狂奔，曾、陳2員見狀立刻追上，過程中曾員大喊「抓住他、叫支援」，恰好同派出所的女警林嘉瑩放假在外逛街，突然聽到「支援」關鍵字，慣性衝刺前往，也不管拖鞋掉在半路，赤足飛奔並大喊「我幫你」，協助壓制。

第五警分局文昌所長林志堅表示，彭姓男子雖年僅20歲，年輕力壯相當會跑，但兩位同仁平時也有體能訓練，不會輸給年輕人，而林員放假中還支援同仁，足見對警察工作充滿著熱忱。