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男子自撞高架匝道口分隔島身亡 後擋風玻璃破裂痕排除開槍
37歲凌姓男子今天駕駛Luxgen U7休旅車，行經建國高架南往北方向，疑似自撞民權匝道口，凌男當場受困車內意識不清，經送醫搶救後宣告不治。由於後擋風玻璃留下2處可疑的破裂痕跡，警方不敢大意調查，認為未貫穿玻璃，排除遭人開槍，因屬舊痕跡或車禍撞擊痕跡。
今天3時許，凌男開著自己的休旅車行駛在建國高架上，一路男往北方向行駛，但在民權匝道口，卻突然自撞匝道口分隔島，車頭嚴重受損，凌男受困車內，頭部因撞擊有嚴重撕裂傷，意識不清，經救護人員到場搶救，並送往馬偕醫院急救，但今5時許仍宣告不治。
據悉，休旅車的後擋風玻璃有2處破裂痕跡，起初懷疑可能遭人槍擊，但經初步調查，2處均沒貫穿擋風玻璃，車內沒有彈頭等證物，撞擊痕跡疑似是舊痕跡，疑為車禍產生撞擊痕或遭不明物品的撞擊痕跡。
全案已通知凌的家屬到案，並有案發時在建國高架、凌男車輛後方的車主證稱，現場沒有其他車輛追逐狀況，車子是自撞匝道口。
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