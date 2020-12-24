快訊

陳時中氣紐籍機師說謊不配合疫調！「兩人每天在一起怎可能忘記」

共軍海外融資踢鐵板？MSCI剔除中概股的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子自撞高架匝道口分隔島身亡 後擋風玻璃破裂痕排除開槍

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

37歲凌姓男子今天駕駛Luxgen U7休旅車，行經建國高架南往北方向，疑似自撞民權匝道口，凌男當場受困車內意識不清，經送醫搶救後宣告不治。由於後擋風玻璃留下2處可疑的破裂痕跡，警方不敢大意調查，認為未貫穿玻璃，排除遭人開槍，因屬舊痕跡或車禍撞擊痕跡。

今天3時許，凌男開著自己的休旅車行駛在建國高架上，一路男往北方向行駛，但在民權匝道口，卻突然自撞匝道口分隔島，車頭嚴重受損，凌男受困車內，頭部因撞擊有嚴重撕裂傷，意識不清，經救護人員到場搶救，並送往馬偕醫院急救，但今5時許仍宣告不治。

據悉，休旅車的後擋風玻璃有2處破裂痕跡，起初懷疑可能遭人槍擊，但經初步調查，2處均沒貫穿擋風玻璃，車內沒有彈頭等證物，撞擊痕跡疑似是舊痕跡，疑為車禍產生撞擊痕或遭不明物品的撞擊痕跡。

全案已通知凌的家屬到案，並有案發時在建國高架、凌男車輛後方的車主證稱，現場沒有其他車輛追逐狀況，車子是自撞匝道口。

休旅車嚴重撞擊車頭毀損。記者蕭雅娟／翻攝
休旅車嚴重撞擊車頭毀損。記者蕭雅娟／翻攝
後擋風玻璃疑似有兩處可疑痕跡。記者蕭雅娟／翻攝
後擋風玻璃疑似有兩處可疑痕跡。記者蕭雅娟／翻攝
休旅車疑自撞分隔島駕駛受困，救護人員到場救援。記者蕭雅娟／翻攝
休旅車疑自撞分隔島駕駛受困，救護人員到場救援。記者蕭雅娟／翻攝

休旅車 擋風玻璃 車禍

延伸閱讀

台南雙煞為八大行業圍事約談判 一看到對方轎車猛開槍

影／喜酒喝到爛醉 萬華男朝救護車開槍！

反送中被港警開槍擊中 學生曾志健遭香港法庭簽發拘捕令

風大太！飛來看板砸裂擋風玻璃 車主求助網友提供證據

相關新聞

台中港台肥儲槽磷肥產線起火燃燒 幸錠子油未引燃

台中港區昨晚驚傳火警，台肥公司3樓儲槽磷肥產線起火，由於內有二公秉錠子油，現場一度擔憂引燃，所幸沒被引燃，也無人員傷亡，...

2轎車碰撞失控衝進民宅騎樓下 波及路旁汽機車釀2傷

台中市潭子區昨晚11時許發生一起車禍，一輛沿雅潭路直行的黑色轎車，疑高速衝撞一輛欲左轉崇德路的藍色轎車，2車最後衝進民宅...

羅東資源回收場凌晨竄火 消防漏夜搶救

宜蘭縣羅東鎮光榮路橋下羅莊社區資源回收場，今天凌晨發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，所幸火警沒有人員傷亡。

廣角鏡／公車撞飛警員

六十歲陳姓女公車司機昨天中午駕駛大台北六三○公車，行經台北市中正區南海路、汀州路口時，撞上騎機車執勤的廿四歲洪姓警員，洪...

桃園驚傳深夜當街擄人 騎士慘遭押走現場僅剩1輛腳踏車

有民眾目擊昨深夜11點多，桃園龜山文化二路傳當街擄人，1輛車下來3名男子把腳踏車騎士強行帶走，警方獲報追查，通知開車的莊...

男子自撞高架匝道口分隔島身亡 後擋風玻璃破裂痕排除開槍

37歲凌姓男子今天駕駛Luxgen U7休旅車，行經建國高架南往北方向，疑似自撞民權匝道口，凌男當場受困車內意識不清，經送...

影／金山舢舨船翻3船員落海 衝浪客衝海與海巡消防勇救

新北市金山區水尾漁港附近海域，約在離岸500公尺處，今天上午9點多，一艘舢舨漁船發生翻船意外，船上3名船員落海，在海上漂...

行車糾紛卻有少年受傷不單純 高雄警快打部隊帶回6人

高雄市仁武區霞海路與霞海南三街口今天凌晨1點多傳出行車糾紛，仁武警分局出動快打部隊，抵達時發現16歲蕭姓少年額頭右上方受傷...

不明原因騎車自撞分隔島 男倒地頭重傷送醫不治

52歲杜姓男子今天下午5時許騎車行經新北市新莊區堤外便道往樹林方向時，不明原因自撞路邊分隔島，造成頭部重傷，送醫後宣告不...

影／台劇女星許鈞鈞皮夾遭老翁撿走 警方找到人了

知名本土劇女星許鈞鈞日前在雲林北港拍戲，本月21日在一家五金行購物後準備離去，皮夾不慎遺失，事後她請店家幫忙調閱監視器，...

金門6旬婦人海邊撿貝類落海 警消成功救援

家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起，並緊急送往金門醫院急救，所幸...

板橋有面具搶匪持槍闖銀行搶錢？原來是海山警防搶演練

新北市海山警分局今天與板信銀行華江分行共同進行防搶演練，2名員警載面具扮演歹徒持槍搶劫，警方獲報後，立即啓動快速打擊部隊...

熱門新聞

影／北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

民進黨團總召柯建銘次子運毒不起訴 但驗毒呈陽性反應

台中毒犯燒中華路夜市 患精神疾病獲減刑

買豪宅遭沒收1500萬元違約金 「現在連房子都沒有了」

妙齡女酒駕3貼竟還邊騎車邊滑手機 自撞害友人香消玉殞

金門自來水廠作業員爆索賄還逼包商聘胞弟 3人遭聲押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。