影／金山舢舨船翻3船員落海 衝浪客衝海與海巡消防勇救

新北市金山區水尾漁港附近海域，約在離岸500公尺處，今天上午9點多，一艘舢舨漁船發生翻船意外，船上3名船員落海，在海上漂流，差點流到外海，所幸當時岸4名衝浪客發現馬上衝到海中救人，與隨後趕至的消防、海巡人員合力救起3人，都沒有大礙，不需送醫。

一名救援的衝浪客表示，他們看到漁船開回來時，快靠近漁港時側翻，先請海產店的人趕快報警，他們4名衝浪客一起衝到海中，拿救生圈把人救上岸。

海巡人員表示，翻覆地點於水尾漁港外700公尺處2員由附近衝浪客救起 1員由金山消防分隊小艇救起，獲救3人都表示沒有大礙，不需送醫。

新北市消防局表示，發生意外地點在金山水尾漁港外海域，有小船翻覆，3人在海上，上午9時36分時3人已全部救起，出動各式15輛車，救災人員26人。