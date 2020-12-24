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影／金山舢舨船翻3船員落海 衝浪客衝海與海巡消防勇救
新北市金山區水尾漁港附近海域，約在離岸500公尺處，今天上午9點多，一艘舢舨漁船發生翻船意外，船上3名船員落海，在海上漂流，差點流到外海，所幸當時岸4名衝浪客發現馬上衝到海中救人，與隨後趕至的消防、海巡人員合力救起3人，都沒有大礙，不需送醫。
一名救援的衝浪客表示，他們看到漁船開回來時，快靠近漁港時側翻，先請海產店的人趕快報警，他們4名衝浪客一起衝到海中，拿救生圈把人救上岸。
海巡人員表示，翻覆地點於水尾漁港外700公尺處2員由附近衝浪客救起 1員由金山消防分隊小艇救起，獲救3人都表示沒有大礙，不需送醫。
新北市消防局表示，發生意外地點在金山水尾漁港外海域，有小船翻覆，3人在海上，上午9時36分時3人已全部救起，出動各式15輛車，救災人員26人。
一名獲救船員說，因為船頭放太重，被大浪打到，重心不穩翻船，幸好被救起，船員都沒有事。
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