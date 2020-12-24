桃園驚傳深夜當街擄人 騎士慘遭押走現場僅剩1輛腳踏車

有民眾目擊昨深夜11點多，桃園龜山文化二路傳當街擄人，1輛車下來3名男子把腳踏車騎士強行帶走，警方獲報追查，通知開車的莊男到案，他表示載3名越南籍移工到場，對方將1名同鄉帶上車，再驅車南下嘉義，但目的、動機及細節均不交代，警方已南下追人，全案朝妨害自由方向偵辦。

目擊民眾昨晚拍下過程，PO網表示「1名騎腳踏車的人，被1輛銀色車擋下來，2人硬把他強行帶走」，網友紛紛留言「超可怕」、「當街擄人嗎？」

龜山警分局獲報到場，發現僅剩下1輛倒地的腳踏車，由於案發現場並無監視器，沿途調閱周圍畫面確認車輛後，今天早上通知台籍的莊姓車主到案說明。莊供稱，3名移工是他朋友，昨載人到文化二路把另名移工帶上車，並自稱「在車內4人沒有口角、暴力行為」。