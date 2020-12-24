2轎車碰撞失控衝進民宅騎樓下 波及路旁汽機車釀2傷

藍色轎車翻覆毀損嚴重，轎車女駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材搶救，才順利救出女駕駛送醫。圖／台中市消防局提供 台中市潭子區昨晚11時許發生一起車禍，一輛沿雅潭路直行的黑色轎車，疑高速衝撞一輛欲左轉崇德路的藍色轎車，2車最後衝進民宅騎樓下才停下，藍色轎車翻覆毀損嚴重，轎車女駕駛受困車內，消防人員使用破壞器材搶救，才順利救出女駕駛送醫；黑色轎車駕駛也受傷送醫，詳細肇事原因有待警方進一步調查。

昨晚11時許，25歲洪女駕駛藍色轎車行駛雅潭路上，欲左轉崇德路往豐原方向，24歲顏男駕駛黑色轎車則沿雅潭路直行，未料2車在十字路口發生碰撞，2車雙雙衝進民宅騎樓下才停下，轎車翻覆毀損嚴重，還波及停放在一旁的廂型車與一輛機車，並撞毀店家招牌。