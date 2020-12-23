影／台劇女星許鈞鈞皮夾遭老翁撿走 警方找到人了

知名本土劇女星許鈞鈞日前在雲林北港拍戲，本月21日在一家五金行購物後準備離去，皮夾不慎遺失，事後她請店家幫忙調閱監視器，發現遭一名單車老翁撿走，許在臉書粉絲專頁公布消息、請網友協尋，並表示已報警處理，警方今天傳喚老翁到案說明，不過老翁供稱將贓物隨意丟棄了，目前警方正帶其至可疑地點尋回中。

許鈞鈞曾演出知名八點檔「一家人」、「炮仔聲」，也是戲說台灣固定演員班底。許目前人正在北港鎮拍戲，前天在一家五金行購物後離去，事後找不到皮夾，回到店家附近仍遍尋不著。

許鈞鈞請店家幫忙調閱監視器，根據畫面顯示，當時許上車後，皮夾疑不小心掉落在車外，當下許未及時發現，車子開走後，一旁有名騎單車的老翁伺機靠近，撿走掉在地上的皮夾。