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影／台劇女星許鈞鈞皮夾遭老翁撿走 警方找到人了
知名本土劇女星許鈞鈞日前在雲林北港拍戲，本月21日在一家五金行購物後準備離去，皮夾不慎遺失，事後她請店家幫忙調閱監視器，發現遭一名單車老翁撿走，許在臉書粉絲專頁公布消息、請網友協尋，並表示已報警處理，警方今天傳喚老翁到案說明，不過老翁供稱將贓物隨意丟棄了，目前警方正帶其至可疑地點尋回中。
許鈞鈞曾演出知名八點檔「一家人」、「炮仔聲」，也是戲說台灣固定演員班底。許目前人正在北港鎮拍戲，前天在一家五金行購物後離去，事後找不到皮夾，回到店家附近仍遍尋不著。
許鈞鈞請店家幫忙調閱監視器，根據畫面顯示，當時許上車後，皮夾疑不小心掉落在車外，當下許未及時發現，車子開走後，一旁有名騎單車的老翁伺機靠近，撿走掉在地上的皮夾。
警方接獲許鈞鈞報案後，循線找到這名老翁並傳喚到案說明，老翁供稱皮夾已隨手丟棄，目前警方仍積極取贓中。警方指出，老翁行為已涉侵占遺失物，調查後將函送雲林地檢署偵辦，呼籲民眾出門在外，務必妥善保管財物及隨身物品。
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