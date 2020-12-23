金門6旬婦人海邊撿貝類落海 警消成功救援

家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起，並緊急送往金門醫院急救，所幸僅有失溫情形，餘並無大礙；確切的落海原因，正由警消調查釐清中。

金門縣消防局表示，今天下午13時47分，消防局獲報有1婦人落水，且人已遭海流捲離岸際約數百公尺，情況相當危急，消防局緊急派出4車2艇14人與4名義消到場協助救援，金湖消防分隊大隊長陳叁奇獲報趕緊到場坐鎮指揮，花了半小時才將人救回。