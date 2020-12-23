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金門6旬婦人海邊撿貝類落海 警消成功救援

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起，並緊急送往金門醫院急救，所幸僅有失溫情形，餘並無大礙；確切的落海原因，正由警消調查釐清中。

金門縣消防局表示，今天下午13時47分，消防局獲報有1婦人落水，且人已遭海流捲離岸際約數百公尺，情況相當危急，消防局緊急派出4車2艇14人與4名義消到場協助救援，金湖消防分隊大隊長陳叁奇獲報趕緊到場坐鎮指揮，花了半小時才將人救回。

獲救的65歲的徐姓婦人驚魂未定，整個人虛弱無力，搜救人員發現時，溺者意識清楚，生命徵象正常，消防人員透露，因老婦人身上穿著雨衣遇海水充氣浮起才不致沈沒，僅有失溫情形（體溫34-35度）；家屬表示，老婦人上午說要去海邊撿拾貝類，沒想到卻意外落海。

家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起。圖／金門縣消防局提供
家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起。圖／金門縣消防局提供
落海的徐姓婦人遭海流捲離岸際約數百公尺，情況相當危急，所幸警消人員搶救即時。圖／金門縣消防局提供
落海的徐姓婦人遭海流捲離岸際約數百公尺，情況相當危急，所幸警消人員搶救即時。圖／金門縣消防局提供

金門

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