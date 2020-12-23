聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門6旬婦人海邊撿貝類落海 警消成功救援
家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起，並緊急送往金門醫院急救，所幸僅有失溫情形，餘並無大礙；確切的落海原因，正由警消調查釐清中。
金門縣消防局表示，今天下午13時47分，消防局獲報有1婦人落水，且人已遭海流捲離岸際約數百公尺，情況相當危急，消防局緊急派出4車2艇14人與4名義消到場協助救援，金湖消防分隊大隊長陳叁奇獲報趕緊到場坐鎮指揮，花了半小時才將人救回。
獲救的65歲的徐姓婦人驚魂未定，整個人虛弱無力，搜救人員發現時，溺者意識清楚，生命徵象正常，消防人員透露，因老婦人身上穿著雨衣遇海水充氣浮起才不致沈沒，僅有失溫情形（體溫34-35度）；家屬表示，老婦人上午說要去海邊撿拾貝類，沒想到卻意外落海。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言