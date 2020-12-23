快訊

長榮4點聲明道歉了！16:30電話連線紐籍機師做出懲處

染疫的孤立南極：超前部署的南極基地「防疫失守」之謎？

高雄粗心媽下車反鎖2歲兒 警叫鎖匠來解鎖

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄方姓女子開車前往看牙醫，不過她卻在下車後，大意將車鑰匙遺留在車上，車門又自動上鎖，將2歲的孩童遺留在車上，她心急下，找來警方求助，順利將孩子解救出來。

三民二警分局表示，昨天下午2點多時，鼎金派出所接獲方女（30歲）報案電話，警方深知情況緊急，立即派遣警組前往查看。

當警方到場發現，方女無助且緊張的不斷望向停放在路旁的白色轎車，方告訴警員車內有一名約2歲的孩童在熟睡中，警方見狀立即通報消防隊及鎖匠到場協助，幸好當時轎車仍是發動狀態，車內有開啟冷氣，才無再衍生其他狀況。

消防員與鎖匠陸續抵達現場，消防員判斷無須破窗，由鎖匠解鎖，順利將還童救出，虛驚一場。

事後，方女才說，她原本準備到明誠路上看牙醫，但在將車輛停好後，要將孩童抱起前往診所，因一時疏忽粗心將車鑰匙遺留在車上，車門又自動上鎖，孩童又在車上，才讓她心急如焚。

高雄方姓女子開車前往看牙醫，不過她卻在下車後，大意將車鑰匙遺留在車上，車門又自動上鎖，將2歲的孩童遺留在車上。記者邱奕能／翻攝
高雄方姓女子開車前往看牙醫，不過她卻在下車後，大意將車鑰匙遺留在車上，車門又自動上鎖，將2歲的孩童遺留在車上。記者邱奕能／翻攝

消防員 牙醫

延伸閱讀

高雄跨年不叫停 陳其邁：會根據疫情調整 加強防疫

高雄發大財！凹子底電梯透天開價5000萬太誇張？網：有這個就值得

尿尿風波屁孩po網道歉卻匿名 高雄家樂福：告定了

高雄民宅半夜突遭惡霸持棍亂打稱要討債 警帶回1人偵訊

相關新聞

金門6旬婦人海邊撿貝類落海 警消成功救援

家住金湖鎮山外的徐姓婦人今天下午在新湖漁港不慎落海，金門縣消防局獲報出動2艘救生艇前往救起，並緊急送往金門醫院急救，所幸...

板橋有面具搶匪持槍闖銀行搶錢？原來是海山警防搶演練

新北市海山警分局今天與板信銀行華江分行共同進行防搶演練，2名員警載面具扮演歹徒持槍搶劫，警方獲報後，立即啓動快速打擊部隊...

影／雨中行車 福和橋上變換車道疑打滑翻車釀2傷送醫

新北市魏姓男子今天駕車由永和區行經福和橋往北市方向，疑因天雨路滑，在橋上打滑失控後，撞上中央分隔島導致廂型車不慎側翻，還...

傘跳疑解脫器故障 跳傘學員緊急處置平安著陸

今上午10點20分，陸軍航空特戰指揮部所屬空降訓練中心學員劉姓士官實施基本傘跳傘訓練，空跳出機後，疑因快速解脫器異常，劉...

社安網2.0徒增人力 社工壓力不減反增

社安網2.0將自殺個案併入精神照護系統，等於變相將壓力與責任轉嫁基層社工！時代力量立委王婉諭23日指出，社會安全網1.0投入3年近70億元經費，多數卻只聚焦在補充社工人力，並未進行有效規劃分工，與第一線社工反映的困境完全相反；明年將上路的社安網2.0經費高達252億元，呼籲勿再重蹈1.0的覆轍。

車水馬龍中突遇車輛拋錨 男嚇傻幸新莊警路過神救援

49歲陳男昨天下午開車自新北市林口出發前往新莊上班，卻在行經車水馬龍的中正路時車輛拋錨，陳嚇得不知如何是好，恰好兩名員警...

台11線磯崎段坍方 警方提醒減速慢行

台11線34公里磯崎路段今天傳出坍方，土石與樹木從山坡滑落，造成南北雙向路面都被掩蓋無法通行，幸好沒有傳出人員傷亡。公路...

獨／女子將母親遺照掛門外放聲尖叫 背後有段傷心故事

34歲劉姓女子日前深夜因思念母親，在嘉義市住處將母親遺照吊掛在一樓郵箱外，又在頂樓哭喊、尖叫，鄰居擔心她發生意外報案，嘉...

疫情期間最易受騙手法 中市府統計假網拍、假投資最多

台中市警察局豐原警分局副分局長陳維耿，受邀參加警察廣播電台台中分台「945會客室」單元，提到165反詐騙諮詢專線最新統計...

高雄消防「即時案件」2起打架案都寫急病 警錄音檔打臉

高雄小港區昨晚有多名移工鬥毆、楠梓區今凌晨發生持棍棒打人砸車，但高市消防局的「即時案件」派遣系統都顯示「急病」救護；消防...

小心納骨塔詐騙再現！ 詐騙稱可代售「銷售無門」塔位

台南市新化警分局那拔派出所值班員警昨天中午接獲新化區農會那拔分部所行員電話，稱有位婦人因托售納骨塔，欲匯款2萬元，感覺疑...

尿尿風波屁孩po網道歉卻匿名 高雄家樂福：告定了

高雄2名高中生到家樂福賣場隨地便溺、抽菸，引起網友公憤，家樂福表示，當天已經報警，至於是否求償，後續再談。家樂福表示，提...

熱門新聞

民進黨團總召柯建銘次子運毒不起訴 但驗毒呈陽性反應

北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

上回罵吳宗憲判緩刑「館長」再嗆網紅老師判刑了！

北市南港機車擦撞人行道滑倒 女騎士被公車輾斃

旭富救火 消防隊2度行使退避權

張淑晶誣告還想「法律解決」 高等法院加重判9年8月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。