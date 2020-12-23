高雄粗心媽下車反鎖2歲兒 警叫鎖匠來解鎖
高雄方姓女子開車前往看牙醫，不過她卻在下車後，大意將車鑰匙遺留在車上，車門又自動上鎖，將2歲的孩童遺留在車上，她心急下，找來警方求助，順利將孩子解救出來。
三民二警分局表示，昨天下午2點多時，鼎金派出所接獲方女（30歲）報案電話，警方深知情況緊急，立即派遣警組前往查看。
當警方到場發現，方女無助且緊張的不斷望向停放在路旁的白色轎車，方告訴警員車內有一名約2歲的孩童在熟睡中，警方見狀立即通報消防隊及鎖匠到場協助，幸好當時轎車仍是發動狀態，車內有開啟冷氣，才無再衍生其他狀況。
消防員與鎖匠陸續抵達現場，消防員判斷無須破窗，由鎖匠解鎖，順利將還童救出，虛驚一場。
事後，方女才說，她原本準備到明誠路上看牙醫，但在將車輛停好後，要將孩童抱起前往診所，因一時疏忽粗心將車鑰匙遺留在車上，車門又自動上鎖，孩童又在車上，才讓她心急如焚。
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