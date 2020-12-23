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影／雨中行車 福和橋上變換車道疑打滑翻車釀2傷送醫

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市魏姓男子今天駕車由永和區行經福和橋往北市方向，疑因天雨路滑，在橋上打滑失控後，撞上中央分隔島導致廂型車不慎側翻，還造成後方計程車閃避不及追撞，魏男及女乘客二人擦挫傷送醫後無大礙。駕駛人均無酒駕，車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市永和警方今天中午12時獲報，永和通往台北市的福和橋上發生車禍，員警到場發現魏姓男子（29歲）所駕駛的廂型車側翻在橋上，與同車乘客連姓女子二人自行出車外，身上有擦挫傷，經救護車送醫後無大礙。

據了解，魏男開車由永和往北市方向行駛，因天雨路滑，疑似變換車道時，車子不慎打滑失控，碰撞到路中分隔島後，同方向由後方直行內側車道，由黃姓男子（63歲) 所駕駛的計程車，因事出突然閃避不及追撞該輛廂型車，黃男並無受傷。

由於駛雙方酒測值均無超標，至於事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

新北市魏姓男子今天駕車由永和區行經福和橋往北市方向，疑因天雨路滑，在橋上打滑失控後，撞上中央分隔島導致廂型車不慎側翻，還造成後方計程車閃避不及追撞。記者王長鼎／翻攝
新北市魏姓男子今天駕車由永和區行經福和橋往北市方向，疑因天雨路滑，在橋上打滑失控後，撞上中央分隔島導致廂型車不慎側翻，還造成後方計程車閃避不及追撞。記者王長鼎／翻攝

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