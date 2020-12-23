北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車

台北市中正區今午1時許發生警員騎車遭撞事故，一名年輕男警騎警車行經南海路、汀州路時，遭一輛公車撞倒在地，其機車卡在公車車底，警員則噴飛幾公尺，臉部噴血，坐在路中間；肇事公車司機見狀嚇得立刻下車查看，眾人也急忙報警處理，目前救護人員已到場協處，警方也正介入釐清。

據悉，陳姓女子當時駕駛630路公車行經該路口，有目擊者指稱是公車闖紅燈，但陳女堅稱自己沒有闖紅燈，警員突然現身，她閃避不及才發生碰撞；一名乘坐公車的婦人說，當時她正準備下車，未料公車撞上人，她也跟著跌倒撞到頭。