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北市公車撞飛男警「口鼻爆血」女司機嚇壞立馬衝下車
台北市中正區今午1時許發生警員騎車遭撞事故，一名年輕男警騎警車行經南海路、汀州路時，遭一輛公車撞倒在地，其機車卡在公車車底，警員則噴飛幾公尺，臉部噴血，坐在路中間；肇事公車司機見狀嚇得立刻下車查看，眾人也急忙報警處理，目前救護人員已到場協處，警方也正介入釐清。
據悉，陳姓女子當時駕駛630路公車行經該路口，有目擊者指稱是公車闖紅燈，但陳女堅稱自己沒有闖紅燈，警員突然現身，她閃避不及才發生碰撞；一名乘坐公車的婦人說，當時她正準備下車，未料公車撞上人，她也跟著跌倒撞到頭。
台北市消防局表示，現場共1名男警及1名年約70歲的婦人受傷，救護人員到場後分別將其送往台大及和平醫院治療；轄區中正二分局警方初步表示，目前正積極介入釐清案發過程。
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