社安網2.0徒增人力 社工壓力不減反增

前自殺與社區關懷訪視員朱世宏（右起）、時代力量立委王婉諭、司法精神醫學會常務理事楊添圍、大恆法律事務所律師陳孟秀合影。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

社安網2.0將自殺個案併入精神照護系統，等於變相將壓力與責任轉嫁基層社工！時代力量立委王婉諭23日指出，社會安全網1.0投入3年近70億元經費，多數卻只聚焦在補充社工人力，並未進行有效規劃分工，與第一線社工反映的困境完全相反；明年將上路的社安網2.0經費高達252億元，呼籲勿再重蹈1.0的覆轍。

基層社工業務加重

「若缺乏溝通基礎，只是再次將社會安全責任轉嫁給第一線人員！」王婉諭表示，社安網2.0雖有規劃精神障礙者社區式服務據點，但精神障礙者及家屬需要的社區支持；「精神障礙者除了治療，也需要社區居住、社區日間作業設施及照顧者專線等資源佈建，減輕精神障礙者家屬日常照顧的負荷。」

前自殺與社區關懷訪視員朱世宏指出，社安網1.0大量進用心理衛生社工人力，卻未建置督導與行政分工，導致各縣市總計57名心衛社工離職，離職的社工平均在職期間僅7個月，流動率居高不下，專業難以久任；社安網2.0更進一步擴大心衛社工的服務對象，將自殺個案合併登入在精神照護系統。

「自殺企圖者與精神疾患者、家暴相對人都截然不同！」朱世宏強調，2.0推出自殺個案通報新制，要求社工訪視到本人才算開案、第1個月密集訪視4次，若忽視訪員與案主建立關係的進程，及自殺個案高脆弱敏感的特殊性，恐造成社工超出負荷、大量離職。

監護處分規劃待商榷

司法精神醫學會常務理事楊添圍表示，社安網2.0預計設置司法精神病房，並增設司法精神醫院，編列24.8億元及181名維安人力；但從受監護處分者的分流分級，到回歸社區的轉銜，都需要法務部、衛福部包含社政，及民政單位的配合，否則回到社區仍無法減少再犯危險。

「若不分情節一律延長監護處分期間，是無故剝奪人民自由權！」大恆法律事務所主持律師陳孟秀認為，社安網2.0在「精進監護處分」的規劃，必須審慎看待未來的法律修正，避免政策評估依據失準，造成法令修正與配套措施的脫節。

陳孟秀律師表示，政務委員林萬億最初規劃社安網1.0時，悖於事實的投書消費被害人家屬（小燈泡媽王婉諭）為其政策背書，已失去誠信。即將核定的社安網2.0除了幾場徒具形式的公聽會外，規劃細節、經費人力、權責分工，以及財務與執行可行性的評估依據，皆無從得知，相關部會應公開說明。

時代力量立法委員王婉諭指出，社安網1.0投入3年近70億元經費，多數卻只聚焦在補充社工人力，與第一線社工反映的困境完全相反。

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（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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