楠梓警暖心贈物資予弱勢 望以行動拋磚引玉
高雄市警局楠梓分局楠梓派出所本月20日得知轄區內一名50餘歲李姓婦人家境困難，除本身領有身障手冊，還須獨自照顧高齡90歲的婆婆，由所長潘煜烽代表，將善心人士準備的6包成人尿布及2大罐營養品轉贈給李婦，望以微薄心力拋磚引玉，緩解李婦經濟壓力。
潘煜烽表示，李婦案屬老老照護，家中經濟來源僅依靠其丈夫的退休金及自己的身障補助，李婦婆婆因病生活無法自理，平時家中事宜由李婦一肩扛起，一家三口生活拮据，派出所得知李婦家中狀況，恰好派出所前幾天剛收到一批捐贈物資，立即提供給李婦一家，期望能暫時緩解其經濟壓力。
潘說，派出所長期關懷轄區弱勢，許多善心人士也願意捐贈相關物資，只要警員辦案或巡邏時發現民眾有需要，即可轉贈物資，如有善心人士想直接幫助當事人，也會徵求同意後提供聯絡資訊。
楠梓分局表示，警察的工作不單僅限於治安與交通，平日裡關懷弱勢亦是十分重要的一環，希望藉由員警協助關懷弱勢的行動拋磚引玉，讓更多人同心關懷周遭每個需要幫助的人。
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